El Estado paralelo y la ruta global del fentanilo: ¿quién gobierna realmente en México?

El reciente asesinato del líder máximo del narcotráfico no es solo un ajuste de cuentas criminal: es un sismo que expone la verdadera estructura de poder. Atrapada entre el legado pacífico de su antecesor y la creciente presión intervencionista de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta su mayor desafío: recuperar la soberanía frente a los cárteles.

La política mexicana experimentó una transformación profunda el 22 de febrero de 2026, cuando las fuerzas militares abatieron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder supremo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, en la historia del narcotráfico, descabezar a una organización suele desatar el temido "efecto hidra": una guerra de sucesión sangrienta que satura los recursos del Estado.

Esta crisis revela una verdad incómoda: los cárteles mexicanos (como el CJNG y Sinaloa) han trascendido el simple tráfico de drogas para consolidarse como un Estado paralelo.

¿Cómo gobierna el narco? A través de la extorsión sistemática. Los cárteles operan un sistema de tributación que asfixia a la economía formal, desde el turismo hasta los agronegocios. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) arroja un dato escalofriante: el 97,4% de las extorsiones no se denuncia. Es impunidad total. Quien incumple las reglas extralegales lo paga con su vida, como ocurrió con el asesinato de un líder citricultor en Apatzingán durante 2025.

Más allá del terror, el Estado paralelo también sabe hacer populismo. Ante la ausencia gubernamental, el CJNG implementa una estrategia de "corazones y mentes", reparte alimentos y construye infraestructura pública. El caso más extremo fue la construcción de un hospital clandestino en El Alcíhuatl, diseñado para tratar la enfermedad renal de su líder. Sin embargo, el centro terminó brindando atención a la población local y demostró ser más eficiente que el propio Estado.

Donde el narco no puede seducir, aniquila. En este escenario, los municipios son el eslabón más débil: solo en 2025, la violencia política se cobró la vida de 56 actores políticos —incluyendo a siete alcaldes en funciones— con el único objetivo de cooptar las tesorerías y las secretarías de seguridad locales. La conclusión a ello es que el crimen organizado no busca destruir al Estado, sino parasitarlo. Ha aprendido a gobernar a través de él, utilizando la infraestructura pública para sostener su hegemonía.

En Sinaloa, el cártel homónimo que compite con el CJNG, tiene un sistema de gobernanza judicial, financiera, política y regulatoria. Su incidencia es tan fuerte que el grupo actúa como mediador en conflictos vecinales, otorga créditos a pequeños agricultores y decide quién tiene permitido circular o trabajar en determinadas zonas.

Pero este control territorial es solo la base de operaciones. La evidencia investigativa demuestra que los cárteles mexicanos han trascendido la criminalidad regional para consolidarse como corporaciones transnacionales de altísima sofisticación. Estructuralmente, la muerte de "El Mencho" pronostica a corto plazo una atomización violenta del CJNG que, lejos de erradicar la disponibilidad de la droga sintética, multiplicará los actores beligerantes que compiten por los corredores logísticos, saturando los recursos de las fuerzas de seguridad mexicanas.

La ruta del fentanilo y el salto corporativo

¿Por qué estos corredores logísticos son hoy el tesoro más codiciado? Porque el modelo de negocios cambió. Los cárteles mexicanos ya no solo exportan droga cultivada, sino que importan precursores químicos de Asia y exportan muerte a EE. UU., lo que retroalimenta la furia intervencionista de Donald Trump.

Lo que durante la década de 2010 emergió como una crisis de salud pública vinculada a la sobreprescripción clínica de opioides, ha mutado hacia la epidemia de narcóticos más letal y económicamente destructiva en la historia de Estados Unidos, que ha culminado en la designación ejecutiva del fentanilo como un Arma de Destrucción Masiva (WMD).

El mercado global de narcóticos ha mutado de una economía agraria y territorial a una de precisión industrial, donde el laboratorio desplaza al campesinado y la síntesis química a la cosecha. Al sustituir cultivos vulnerables al clima y a la erradicación estatal por precursores estratégicos como la metilamina, el narcotráfico logra una independencia logística que optimiza drásticamente los tiempos de producción y reduce los riesgos operativos.

En este nuevo paradigma, la ventaja competitiva ya no reside en la extensión de la tierra, sino en la sofisticación técnica y el control de la pureza molecular. Es, en esencia, el triunfo del modelo de Heisenberg al estilo Breaking Bad sobre el del patrón tradicional: la consolidación de un poder que no emana de la posesión del suelo, sino del dominio absoluto sobre la química orgánica y la eficiencia del laboratorio.

Debido a la extrema potencia del fentanilo (aproximadamente 100 veces más potente que la morfina), minimiza la huella logística, facilitando su contrabando a través de los nodos de la cadena de suministro global.

Lejos de cualquier ingenuidad, la producción industrial de este opioide sintético en laboratorios clandestinos mexicanos es inviable sin una importación industrial de precursores químicos, maquinaria de encapsulado (prensas de píldoras) y troqueles. Actualmente, India es el nuevo gran nodo crítico para la exportación de precursores químicos, así como de adulterantes letales como la xilazina. Además, el Cártel de Sinaloa y el CJNG ejercen un dominio casi exclusivo de la infraestructura portuaria en México, facilitado por la cooptación de autoridades aduanales y navales, sobre puertos de altura críticos en la costa del Pacífico.

El narcotráfico moderno es el hijo no deseado del libre comercio

Para entender el verdadero poder transnacional de los cárteles, hay que mirar la globalización. Desde los años 90, el mundo aceleró sus aduanas para que la mercancía fluya rápido y sin trabas logísticas. El narco, con una inteligencia corporativa brillante, se subió a esa misma autopista.

Cada año se mueven más de 800 millones de contenedores en el mundo. Por una cuestión de costos, las aduanas sólo logran escanear entre el 2% y el 5%. Si intentaran frenar el contrabando escaneando el 100%, la economía mundial colapsaría en semanas. El narco juega con esa matemática: sabe que el 95% de sus envíos tiene pase libre.

La nueva Guerra del Opio: el fentanilo como Arma de Destrucción Masiva

Es precisamente este flujo ininterrumpido y silencioso de químicos el que nos lleva al núcleo del conflicto geopolítico actual. Tal como sucedió en el siglo XIX, cuando el Imperio Británico introdujo opio ilegalmente en China para forzar la apertura de su mercado, hoy la historia parece repetirse con características del siglo XXI. El fentanilo se ha convertido en un peligro existencial para Estados Unidos: es el vector de la epidemia de narcóticos más letal de su historia, aniquilando a su fuerza laboral más productiva. La desesperación en Washington es tal que Donald Trump, mediante un decreto en diciembre de 2025, catalogó a esta droga sintética casi como un "arma química", argumentando que su dosis letal de apenas 2 miligramos le otorga un potencial latente para ser "militarizada" en ataques terroristas.

Bajo esa premisa, en febrero de 2026, Washington cruzó la línea roja y designó a los cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). Esta etiqueta es una trampa jurídica que le permite a la Casa Blanca intervenir militarmente en suelo vecino amparándose en su propia ley, algo absolutamente ilegal para la Constitución mexicana.

Plantear el escenario de una incursión armada no es un ejercicio de ficción política, sino la lectura de un riesgo documentado que ya circula en los pasillos de la Casa Blanca. El andamiaje legal e ideológico para militarizar la crisis está en marcha: en los últimos años, figuras de peso en el Congreso estadounidense han impulsado proyectos para aplicar la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) contra los cárteles, buscando equipararlos legalmente con organizaciones como ISIS o Al-Qaeda.

Esta retórica se sostiene en antecedentes reales, como las revelaciones del ex secretario de Defensa, Mark Esper, quien confirmó que Donald Trump llegó a sugerir el lanzamiento unilateral de misiles contra laboratorios mexicanos en 2020. Hoy, respaldada por influyentes think tanks conservadores que justifican operaciones especiales sin el consentimiento del país vecino, la opción de ejecutar "ataques quirúrgicos" ha dejado de ser un tabú para convertirse en la máxima herramienta de extorsión diplomática sobre la mesa.

La encrucijada final: el reloj del T-MEC

Sin embargo, el peligro del Pentágono no se agota en lo militar, sino que opera como un verdadero movimiento de pinzas sobre la soberanía mexicana. Mientras agita el fantasma de una injerencia armada, el reloj geopolítico también acelera su cuenta regresiva en el frente económico. De cara a la revisión obligatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) este año, analistas del Baker Institute —uno de los centros de investigación y pensamiento de políticas públicas más prestigiosos e influyentes de EE. UU.- ya advierten sobre un "Corolario Trump", una doctrina que considera la inestabilidad mexicana como la principal amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

En esta doble trinchera asume el poder Claudia Sheinbaum. Hacia afuera, se adelantó al impulsar una reforma constitucional para prohibir cualquier intromisión por aire, tierra o agua de agentes extranjeros sin autorización expresa, para evitar el intervencionismo estadounidense. Pero hacia adentro, la presidenta navega una compleja dualidad: en público, jura lealtad al legado de AMLO prometiendo que "no va a regresar la guerra contra el narco". Sin embargo, en el terreno los números gritan lo contrario: en sus primeros 100 días, los enfrentamientos armados entre fuerzas federales y criminales se dispararon un 96,7%, y los operativos tácticos saltaron más de un 500%. La caída de "El Mencho" confirma el fin tácito de los "abrazos".

Recuperar el monopolio de la fuerza dejó de ser un simple problema policial. Hoy, desmantelar al Estado paralelo es el único escudo soberano que tiene México. Como advierten Oszlak y O’Donnell, los atributos de la estatidad —desde el control territorial hasta el sentimiento de pertenencia— deben revalidarse día a día frente a poderes alternativos, y nos recuerdan que cuando el Estado pierde el control de su aparato material o su legitimidad ideológica, deja de ser el organizador de la sociedad para convertirse, peligrosamente, en un campo de batalla.

En este sentido, si la militarización interna de Sheinbaum frente a los cárteles fracasa, perderá su principal argumento de disuasión externa y el siguiente paso es claro: la intervención norteamericana dejará de ser una amenaza retórica y podría convertirse en una realidad inminente.