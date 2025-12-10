10 de diciembre de 2025 Inicio
El Banco Central abrió el acceso al dólar oficial para quienes reinviertan bonos en enero

La autoridad monetaria flexibilizó el cepo para tenedores de Bonares y Globales que cobren intereses el próximo mes.

El Banco Central permitirá que quienes cobren intereses de Bonares y Globales en enero vuelvan a comprar dólares al tipo de cambio oficial si los reinvierten en bonos similares. La medida abre una excepción puntual dentro del cepo y apunta a sostener la emisión del nuevo Bonar 2029.

Caputo había anticipado que iba a colocar alrededor de u$S1.000 millones.
Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

El anuncio se conoció el martes por la noche y se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la colocación del nuevo Bonar 2029 en dólares. La última emisión de este tipo por parte del Tesoro se había realizado en 2018.

El nuevo marco regulatorio fija dos reglas centrales para la subasta del Bonar 2029N. La primera: quienes accedan a dólares en el mercado oficial para participar deberán mantener los bonos al menos 15 días hábiles antes de venderlos. La intención del BCRA es clara: desactivar maniobras de arbitraje, el “rulo”, que combinan dólar oficial y MEP para obtener ganancias rápidas.

Aunque el cepo reforzado desde septiembre había limitado esas operaciones, persistían atajos a través de la compra de Obligaciones Negociables corporativas en dólares. Con esta actualización, el regulador cierra esa ventana y bloquea la reventa inmediata de los nuevos títulos.

Para los bancos, la restricción es más dura: si participan de la colocación en dólares, no podrán desprenderse de esos bonos durante 90 días. La medida se ajusta a los límites ya existentes sobre la exposición en moneda extranjera dentro de los balances del sistema financiero.

La resolución, sin embargo, incorpora una excepción destinada a personas físicas que cobran intereses en los primeros días de enero. Si reinvierten esos dólares el 9 de enero de 2026, fecha de pago, no quedarán atrapados en la “restricción cruzada”, que por norma los obligaría a elegir entre operar con dólar oficial o MEP durante los 90 días siguientes. Así, quienes ya compraron dólares oficiales mantienen el acceso sin activar nuevas prohibiciones.

El 9 de enero será una fecha pesada para el Tesoro: vencen pagos por unos u$s4.200 millones en bonos reestructurados en 2020. De ellos, alrededor de u$s3.700 millones están en manos privadas. Según Romano Group, unos u$s2.065 millones corresponden a inversores del exterior y u$s1.635 millones a tenedores locales. Un perfil que vuelve más relevante la reapertura del mercado para deuda en moneda extranjera.

