Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock" El presidente de FIFA habló sobre lo ocurrido entre los jugadores en el partido entre Benfica y Real Madrid en la Champions League. Respaldó el accionar del árbitro y apoyó el reclamo del brasileño, quien presuntamente recibió insultos racistas por parte del jugador argentino.







El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, rompió el silencio y se refirió al episodio de presunto racismo ocurrido entre Vinícius Junior y el argentino Gianluca Prestianni en el duelo entre el Real Madrid y Benfica por la Champions League. El italiano aseguró que "quedó en shock" ante el suceso y que se sintió “sorprendido” y “entristecido” por lo ocurrido. A su vez, respaldó el accionar del árbitro que aplicó el "protocolo antirracismo".

La victoria del equipo español se vio opacada por el tremendo cruce que tuvieron Vinícius y Prestianni, cuando el brasileño acusó al argentino ante el árbitro francés François Letexier de haberle propinado un comentario racista. "Me dijo mono", reclamó el jugador del Real Madrid en varias ocasiones al juez del partido.

Gianni Ifantino rompió el silencio y se expresó a través de sus redes sociales donde aseguró encontrarse "en shock" por lo ocurrido y se mostró a favor del reclamo del jugador brasileño. "No hay espacio para el racismo en el fútbol", remarcó en la publicación del comunicado. "Me quedé en shock y entristecido al ver el incidente de presunto racismo hacia Vinicius Júnior en el partido de Liga de Campeones entre Benfica y Real Madrid”, escribió.

historia de IG de Gianni Infantino A su vez, fue categórico al defender el rol de la FIFA contra el racismo en el mundo. “No hay absolutamente ningún espacio para el racismo ni en nuestro deporte ni en nuestra sociedad. Necesitamos que todos los grupos de interés relevantes pasen a la acción y hagan rendir cuentas a los responsables”, añadió el mandamás de la FIFA. Además, celebró que el colegiado Letexier utilizara “el gesto de los brazos para parar el encuentro y gestionar la situación”, expresó.

El presidente del organismo de fútbol que nuclea a todos los países concluyó un mensaje solidario: “Siempre continuaré reiterando: no al racismo. No a cualquier forma de discriminación”. Por su parte, desde la UEFA se tomó la decisión de dar continuidad a la investigación de la denuncia del jugador brasileño y este miércoles se anunció que se designó a un Inspector de Ética y Disciplina.