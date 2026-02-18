La Justicia ordenó desalojar la toma de la fábrica Fate

La Policía llegó al predio de la empresa, ubicada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y crece la tensión con los trabajadores. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y suspendió los despidos por 15 días.

La Justicia ordenó desalojar el predio de la empresa de neumáticos Fate, que este miércoles fue ocupado por los trabajadores para reclamar su reincorporación luego de que la emblemática compañía de neumáticos anunciara su cierre y despidiera a 920 empleados . Ante la llegada de la Policía, aumenta la tensión en el lugar por un posible enfrentamiento.

Los dueños de la empresa Fate, la familia Madanes Quintilla, denunciaron a los trabajadores que usurparon la fábrica ubicada en Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando. En este contexto, al menos cinco oficiales de la Policía se presentaron en el lugar para intentar convencerlos de que se retiraran pacíficamente.

Además de los trabajadores, allí se encuentran representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) y diferentes organizaciones de izquierda, como el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas, entre otras.

"La Policía dijo que venía a traer una notificación a la patronal. Por el momento, nosotros seguimos reunidos para tomar una decisión", contó uno de los trabajadores despedidos, integrante del SUTNA, en diálogo con el móvil de C5N presente en el lugar.

A lo largo del día, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por el conflicto en Fate y suspendió por 15 días los despidos. De esta manera, la Secretaría de Trabajo instó a las partes para que negocien una solución. Sin embargo, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, advirtió que la compañía no está cumpliendo con la orden oficial de reabrir la fábrica para que se retome la actividad.

Trabajadores de la fábrica Fate denunciaron este miércoles el cierre inesperado de la planta y el despido de su personal, una situación que los tomó completamente por sorpresa durante las primeras horas de la mañana.

De acuerdo al testimonio de los empleados, la empresa bajó las persianas sin previo aviso durante la madrugada, aprovechando que en el turno noche había una dotación mínima de personal. "Esperaron a que hubiera poca gente adentro, les dijeron que se retiraran porque la fábrica cerraba, pusieron candados y después nos informaron que el dinero iba a estar depositado", relató uno de los trabajadores despedidos a Sergio Cirigliano en C5N.

Muchos de ellos se enteraron del cierre cuando ya estaban camino a cumplir su jornada laboral. "Me levanté a las 4:30 para entrar a las 6 y ya tenía mensajes de compañeros avisando que la planta estaba cerrada", contó Sergio, trabajador del sector mantenimiento, visiblemente conmocionado por la situación.

En el lugar se registraba una importante presencia policial, tanto dentro como fuera de la planta, mientras delegados gremiales y trabajadores permanecían en las inmediaciones a la espera de que salieran los compañeros que aún se encontraban dentro. "Queremos garantizar su integridad física. No nos vamos a ir hasta que todos estén afuera", señalaron.

Los empleados vincularon el cierre con el contexto económico y las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional. "Esto está enmarcado en lo que se viene con la reforma laboral. Los empresarios se sienten con la espalda ancha para avanzar con estas decisiones", advirtieron. En ese sentido, también apuntaron contra la apertura de importaciones. "Están entrando millones de neumáticos de China. Esa política industrial nos está dejando en la calle", afirmaron.

"En las épocas buenas los trabajadores hicimos crecer esa fortuna, y en las malas nos exprimen y nos desechan", expresaron con visible angustia.

Finalmente, los despedidos hicieron un llamado a la solidaridad y a la movilización. "Si hoy perdés tu fuente de trabajo, te convertís en un muerto social. Por eso llamamos a todos los trabajadores del país a organizarse y dar pelea, no solo por la reforma laboral, sino por cada puesto de trabajo que se pierde", concluyeron.