Polémica en Estados Unidos: la jefa de Gabinete consideró que Donald Trump tiene "la personalidad de un alcohólico"

Durante una entrevista, Susie Wiles comparó al mandatario con su padre, que tenía problemas con el alcohol; aseguró que el jefe de Estado quiere volar barcos en Venezuela "hasta que Maduro tire la toalla" y reconoció "errores" en la gestión. Luego acusó al medio de sacar de contexto sus palabras.

Por
Susie Wiles

Susie Wiles, jefa de Gabinete de Donald Trump.

La jefa de Gabinete de Estados Unidos, Susie Wiles, aseguró que el mandatario Donald Trump "tiene personalidad de alcohólico", lo comparó con su padre con problemas de consumo de alcohol y aclaró que el empresario actúa con “la convicción de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Wiles, quien se consideró una "experta en personalidades fuertes", señaló al vicepresidente JD Vance como un creyente en teorías conspirativas y al CEO de Tesla y exfuncionario de Trump, Elon Musk, como un consumidor “declarado de ketamina” y un “tipo realmente extraño”.

En relación con las políticas que autorizaron redadas de inmigrantes para expulsarlos del país por irregularidades en su ciudadanía, la ministra de ministros reconoció que el gobierno tiene que "revisar con mayor detenimiento" el proceso de deportación.

Sobre los ataques en la costa de Venezuela, la funcionaria de Trump adelantó que el jefe de Estado quiere volar barcos "hasta que (Nicolás) Maduro tire la toalla" y señaló que está convenciendo al republicano de poner fin a su “ajuste de cuentas” contra enemigos políticos tras los primeros 90 días en el cargo.

“Si llegara a autorizar alguna acción en tierra, entonces es guerra, y ahí entra el Congreso”, aclaró la primera mujer jefa de Gabinete en la historia de Estados Unidos.

Sobre el pedófilo condenado Jeffrey Epstein, Wiles reconoció a la revista Vanity Fair que inicialmente subestimó el escándalo, pero criticó duramente la forma en que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, manejó el caso y las expectativas del público.

“Primero les dio carpetas llenas de nada. Y después dijo que la lista de testigos, o la lista de clientes, estaba sobre su escritorio. No existe una lista de clientes, y desde ya que no estaba sobre su escritorio”, insistió Wiles haciendo referencia a las afirmaciones de ls fiscal. También admitió haber leído los documentos de Epstein y reconoció que el nombre de Trump aparece allí, pero "no está haciendo nada terrible".

El cuestionamiento del gobierno de Donald Trump a Vanity Fair

La funcionaria criticó la entrevista publicada por la revista de Estados Unidos y aseguró que se trata de "una pieza engañosamente elaborada" para atacarla a ella, al presidente y al equipo de la Jefatura de Gabinete.

"Se ignoró un contexto significativo y se omitió gran parte de lo que yo y otros dijimos sobre el equipo y el presidente", acusó Wiles en X, y deslizó: "Supongo, después de leerlo, que esto se hizo para crear una narrativa caótica y negativa sobre el presidente y nuestro equipo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SusieWiles/status/2000943061627548148&partner=&hide_thread=false

