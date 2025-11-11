11 de noviembre de 2025 Inicio
Insólito: detuvieron en México al "roba calzones", un ladrón de ropa interior

Vecinos descubrieron la identidad del hombre, que causó molestias en varias comunidades por robar prendas íntimas como bombachas y corpiños.

El hombre fue detenido por los vecinos. 

Vecinos de la comunidad de Oteapan, Veracruz, en México, atraparon a un ladrón de ropa interior que aterrorizó comunidades durante varios días. El hombre causó molestias en varias mujeres por robar prendas íntimas como bombachas y corpiños.

Según informaron medios locales, varios vecinos capturaron al hombre, identificado como Valerio, mientras robaba unos corpiños colgados en un tender al aire libre. Inmediatamente, lo retuvieron y ataron mientras esperaban a la Policía local.

También le sacaron varias fotografías donde se podía ver al hombre con varios corpiños colgados del cuello, detallaron desde el medio Sin Censura Regional.

Otros testigos contaron que no sería la primera vez que este hombre está involucrado en la misteriosa desaparición de ropa interior. La imagen del hombre se viralizó en redes sociales, donde la noticia generó indignación y miles de comentarios.

Desde Sin Censura Regional expresaron que el detenido "declaró que tiene una gran colección en el cuarto donde duerme y que los ocupaba para que le hicieran compañía en sus noches de soledad", aunque las autoridades no confirmaron esta versión.

Mientras que según relataron desde el Centro Noticias Tehuacán subieron una fotografía del ladrón para alertar a la comunidad: "Ahí subo una foto para ver si conocen a este hombre que anda haciendo maldad acá en el predio, él es el que nos andaba haciendo maldades con los brasieres que anda robando y que andaba esperando a la vecindad".

