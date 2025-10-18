El papa León XIV tiene intenciones de visitar Argentina y Uruguay en 2026

Durante una charla con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el sumo pontífice expresó sus deseos de viajar a Sudamérica. "La intención la tiene", expresó el mandatario.

En las últimas horas, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi contó que el papa León XIV le confesó que tiene intenciones de visitar a la Argentina y a Uruguay durante el 2026. Sería la primera visita oficial desde que asumió como líder de la Iglesia Católica tras la muerte de Francisco.

Tras un encuentro que mantuvieron en el Vaticano, Orsi comunicó a la prensa que "la intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos ".

Al parecer, el sumo pontífice tendría la intención de completar un viaje pendiente que le quedó al papa Francisco, poder visitar Sudamérica.

En esa línea, añadió que "su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”.

Por último, Orsi sentenció que "en Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también".

En relación con el estrecho vínculo entre León XIV y Latinoamérica, ya que tiene pasaporte peruano porque vivió varias décadas allí, Orsi afirmó que "el hecho de que sea latinoamericano no es solo una facilidad, y no solo por el tema del idioma, sino que además sabemos bien de lo que hablamos, porque hablamos de temas comunes, él lo vivió".