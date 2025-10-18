18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El papa León XIV tiene intenciones de visitar Argentina y Uruguay en 2026

Durante una charla con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, el sumo pontífice expresó sus deseos de viajar a Sudamérica. "La intención la tiene", expresó el mandatario.

Por
El papa León XIV  podría visitar por primera vez Latino América desde que fue elegido como jefe de la Iglesia Católica.

El papa León XIV  podría visitar por primera vez Latino América desde que fue elegido como jefe de la Iglesia Católica.

En las últimas horas, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi contó que el papa León XIV le confesó que tiene intenciones de visitar a la Argentina y a Uruguay durante el 2026. Sería la primera visita oficial desde que asumió como líder de la Iglesia Católica tras la muerte de Francisco.

El Papa habló de la esperanza de la reconciliación.
Te puede interesar:

León XIV pidió "valor" a quienes trabajan en el plan de paz para Gaza: "Ha dado una chispa de esperanza"

Tras un encuentro que mantuvieron en el Vaticano, Orsi comunicó a la prensa que "la intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos".

Al parecer, el sumo pontífice tendría la intención de completar un viaje pendiente que le quedó al papa Francisco, poder visitar Sudamérica.

Papa León y Yamandú Orsi 18-10-25
Intercambio de dones entre el Santo Padre y el presidente de Uruguay.

Intercambio de dones entre el Santo Padre y el presidente de Uruguay.

En esa línea, añadió que "su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”.

Por último, Orsi sentenció que "en Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también".

En relación con el estrecho vínculo entre León XIV y Latinoamérica, ya que tiene pasaporte peruano porque vivió varias décadas allí, Orsi afirmó que "el hecho de que sea latinoamericano no es solo una facilidad, y no solo por el tema del idioma, sino que además sabemos bien de lo que hablamos, porque hablamos de temas comunes, él lo vivió".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una niñera está acusada de envenenar a un bebé de 11 meses. 

Horror en Estados Unidos: acusan a una niñera de intentar envenenar a un bebé con anticongelante

Imágenes de los destrozos e incendios producidos por el ataque ruso. 

Tras la reunión entre Zelenski y Trump, Rusia lanzó un masivo ataque con 600 drones a Ucrania

El príncipe Andrés no quiere seguir afectando a la Monarquía.

El príncipe Andrés renunció a sus títulos en la corona británica por las denuncias de agresión sexual

Los restos pertenecen a Eliyahu Churchill Margalit

Identificaron el cuerpo del rehén devuelto por Hamas a Israel

La destitución de los militares sucedió en la víspera del pleno del Partido Comunista chino.

China destituyó y expulsó del Partido Comunista a nueve oficiales militares de alto rango

La Cruz Roja fue la encargada de transportar los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Hamas entregó los restos de otro rehén israelí que estaba cautivo en Gaza

Rating Cero

De qué se trata esta original entrega de Netflix.
play

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.
play

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

La hija oscura y Mi abuela, dos películas imperdibles disponibles en Netflix para el Día de la Madre.
play

Dos películas de Netflix para ver el Día de la Madre: imperdibles

Ambos fueron grabados por una turista fan en California

Katy Perry y Justin Trudeau están cada vez más cerca y serían pareja: cuál fue la confirmación

Llegan a Netflix Series y Películas que te dejarán sorprendido por la crudeza de sus relatos
play

Esta docuserie del famoso director de terror James Wan llegó a Netflix y es ideal para Halloween: cuál es

La nueva serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar causa furor en Netflix.
play

Cuál es la serie coreana que combina la inexperiencia con el negocio familiar y causa furor en Netflix

últimas noticias

play
De qué se trata esta original entrega de Netflix.

La espectacular serie de Netflix que la podés terminar en una noche

Hace 34 minutos
play
Ahora llegó a la gran N roja, una película tailandesa que todos aman, se trata de Todos te quieren cuando has muerto, un thriller de este año lleno de drama y crimen.

De qué se trata Todos te quieren cuando has muerto, la película que sorprende a todos en Netflix

Hace 35 minutos
Además, los expertos recomiendan adoptar ciertos hábitos para mejorar la eficiencia y preservar la batería.

Así es el truco desconocido para cargar la batería del celular en tiempo récord

Hace 36 minutos
Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Qué cambios clave tienen las multas de tránsito en CABA a partir de octubre 2025

Hace 37 minutos
Los rayos pueden dañar los artefactos eléctricos.

El electrodoméstico que sí o sí tenés que desenchufar durante una tormenta eléctrica

Hace 37 minutos