El número dos del Vaticano condenó la "carnicería" en Gaza: "Es inaceptable e injustificable"

A dos años del inicio de la guerra, el cardenal Pietro Parolin aseguró que el ataque de Hamás "fue una masacre inhumana", pero advirtió que "incluso la legítima defensa debe respetar la proporcionalidad". La embajada de Israel criticó sus declaraciones.

Por
Parolin señaló que la guerra ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas.
Parolin señaló que la guerra ha tenido "consecuencias desastrosas e inhumanas".

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, pidió no acostumbrarse a la "carnicería" que tiene lugar en la Franja de Gaza y, a dos años del "inhumano e injustificable" ataque de Hamás, advirtió que la respuesta de Israel debe "respetar la proporcionalidad" y evitar una violencia "inaceptable".

El segundo aniversario de la guerra llega en plena negociación de paz entre Hamás e Israel.
"El ataque terrorista perpetrado por Hamás y otras milicias contra miles de israelíes e inmigrantes residentes, muchos de ellos civiles, fue inhumano e injustificable. Fue una masacre indigna. La Santa Sede expresó inmediatamente su total y firme condena", recordó en una entrevista con Vatican News.

El número dos de la Santa Sede insistió en el reclamo por "la inmediata liberación de los rehenes" y, a la vez, pidió "el fin de esta perversa espiral de odio y violencia que corre el riesgo de arrastrarnos a un abismo sin retorno". "Hoy, la situación en Gaza es aún más grave y trágica que hace un año", afirmó.

"Es necesario recuperar el sentido común, abandonar la lógica ciega del odio y la venganza, rechazar la violencia como solución. Los agredidos tienen derecho a defenderse, pero incluso la legítima defensa debe respetar el parámetro de la proporcionalidad. Desgraciadamente, la guerra que siguió ha tenido consecuencias desastrosas e inhumanas", lamentó Parolin.

"Me impresiona y me apena el recuento diario de los muertos en Palestina. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a esta carnicería. Es inaceptable e injustificable reducir a los seres humanos a meras 'víctimas colaterales'", agregó. También señaló que "el antisemitismo es un cáncer que hay que combatir y erradicar".

"Ningún judío debe ser atacado o discriminado por ser judío, ningún palestino por serlo debe ser atacado o discriminado porque es un 'terrorista en potencia'. La perversa cadena del odio está destinada a generar una espiral que no puede traer nada bueno", advirtió.

A través de un posteo en X, la embajada de Israel ante el Vaticano criticó las declaraciones de Parolin y aseguró que "corren el riesgo de minar los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y contrarrestar el creciente antisemitismo".

En particular, cuestionó "la aplicación del término 'masacre' tanto al ataque genocida de Hamás del 7 de octubre como al legítimo derecho de Israel a la legítima defensa". "No existe equivalencia moral entre un Estado democrático que protege a sus ciudadanos y una organización terrorista que intenta matarlos", afirmó.

"Prefiero no comentar, pero el cardenal expresó muy bien la opinión de la Santa Sede en este sentido", sostuvo el papa León XIV al ser consultado sobre el tema, y aseguró que "han sido dos años muy dolorosos". "Hay que reducir el odio, recuperar la capacidad de dialogar y de buscar soluciones de paz", concluyó.

