El papa León XIV pidió frenar la guerra en Medio Oriente: "Que cese el estruendo de las bombas"

El pontífice expresó su preocupación por la escalada del conflicto en la región y llamó a abrir un diálogo entre los pueblos. También manifestó su solidaridad con las mujeres víctimas de violencia en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El papa León XIV pidió frenar la guerra en Medio Oriente: Que cese el estruendo de las bombas

El papa León XIV volvió a manifestar su preocupación por la situación en Medio Oriente y reclamó el fin de los ataques armados en la región. Lo hizo este domingo, tras el rezo del Ángelus, al advertir sobre el riesgo de que el conflicto se amplíe y afecte a más países.

La Embajada Argentina en Emiratos Árabes Unidos.
Guerra en Medio Oriente: 248 ciudadanos argentinos pudieron salir de Emiratos Árabes Unidos

Desde la ventana del Palacio Apostólico, frente a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el pontífice pidió detener los bombardeos y abrir un canal de diálogo que permita escuchar a las poblaciones afectadas.

“Que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos”, afirmó el líder de la Iglesia católica, quien expresó especial inquietud por los informes que llegan desde Irán y por la posibilidad de que la violencia se extienda hacia países vecinos como Líbano.

El Papa encomendó su llamado a la Virgen María y pidió que prevalezcan los caminos de negociación para avanzar hacia una salida pacífica que permita devolver la estabilidad a la región.

En el mismo mensaje, el pontífice también dedicó unas palabras al Día Internacional de la Mujer y expresó su cercanía con quienes sufren violencia y discriminación en distintas partes del mundo.

“Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones”, señaló.

Además, en una carta publicada en la revista Plaza de San Pedro, León XIV remarcó la necesidad de promover políticas concretas para prevenir la violencia de género y afirmó que la educación de los jóvenes resulta clave para erradicar estas conductas. También pidió no minimizar las agresiones y animó a denunciarlas para evitar que queden impunes.

