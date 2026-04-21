¿Continuidad o ruptura? Las similitudes y diferencias del papa León XIV con Francisco

Los casi 13 años de papado de Jorge Bergoglio trajeron nuevos aires que, desde el Vaticano, llegaron a las capillas y fieles de todo el mundo. El estilo de vida, el lugar de residencia, la liturgia, el orden interno en la curia romana y una flexibilización de la doctrina son algunos de los puntos que se vieron atravesados luego por Robert Francis Prevost desde su nombramiento.

El lunes 21 de abril de 2025 a las 7:35 (hora de Roma) Francisco se despedía de este mundo . Nuestro obispo Jorge Bergoglio, que conocía como nadie las calles del barrio porteño de Flores, el “Papa del fin del mundo ”, aquel que vino a revolucionar la Iglesia católica desde adentro , o como expresó en julio de 2013 al encabezar la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, llegó para hacer “lío”.

El recuerdo del papa Francisco desde la Franja de Gaza: "Nos pedía que protegiéramos a los niños"

“Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera... Quiero que la Iglesia salga a la calle”, le decía Francisco a los jóvenes en lo fue su primer viaje al continente americano durante su papado.

A un año de su partida, su sucesor, León XIV, pareció marcar ciertas diferencias al intentar tomar distancia de ciertos elementos que caracterizaron el papado de Francisco. El estilo de vida, el lugar de residencia, la liturgia, el orden interno en la curia romana y una flexibilización de la doctrina son algunas de las cuestionas abordadas por Robert Francis Prevost desde su nombramiento.

“En cuanto a estilo, el Papa León XIV es diametralmente opuesto. Mientras que Francisco estaba dotado de un carisma natural extraordinario, manifestado en su personalidad y en los gestos sorprendentes que realizaba, el Papa estadounidense, desde su primera aparición pública, ha mostrado un perfil reservado, tímido, casi torpe", describió en una entrevista con C5N Gian Luca Potestà , catedrático emérito de Historia del Cristianismo y las Iglesias en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Milán.

De todas maneras, analizó que " detrás de esta modestia y reserva, combinadas con una sonrisa y una máscara casi impenetrables, se esconde una visión del pontificado y su misión que no dista en absoluto de la del Papa Francisco".

El papa Francisco en la residencia de Santa Marta, ubicada en las cercanías a la basílica de San Pedro.

Pese al tono moderado de León XIV, Gian Luca mantiene a la Iglesia como un actor "importante" en el escenario político mundial, el cual obligó al Sumo Pontífice a pronunciamientos más explícitos: "Ha dejado claro en los últimos días que no tiene intención de entablar conversaciones con el presidente de los Estados Unidos. Pero su sencilla expresión: 'No le tengo miedo a la administración Trump', lo catapultó a la escena más que a muchos jefes de gobierno e instituciones aliadas, en cuyos rostros y gestos el mundo vio sobre todo miedo silencioso o timidez”.

Diferencias de estilos y estética del poder

Con el comienzo de su papado León XIV decidió retomar la figura aspiracional y sacra de un Papa al mudarse nuevamente al Palacio Apostólico, lo que puede ser visto además como un mensaje interno a los obispos y fieles de situarse como un líder supremo dentro del catolicismo.

“El Papa Francisco ha realizado gestos contundentes, comenzando precisamente con su cambio de residencia y con decisiones respecto a su estilo de vida y expresión personal, completamente sin precedentes en comparación con sus predecesores, caracterizados por la máxima sobriedad y austeridad”, recordó Potestá.

Sobre este punto, el catedrático marca que la discontinuidad de León XVI con Francisco "es innegable" al afirmar que el papa estadounidense "acepta mostrarse tal como es: el gobernante absoluto de un pequeño Estado territorial, que no renuncia a sus prerrogativa".

"León XIV regresó al apartamento papal tras las reformas pertinentes; suele usar la residencia de verano de Castel Gandolfo, donde creo que el Papa Francisco nunca ha puesto un pie; y si bien no usa, o aún no ha usado, la piscina construida por Juan Pablo II, no oculta su afición al tenis", describió.

leon XIV via crucis León XIV carga la Cruz en el Coliseo, un gesto que interpela a la humanidad.

El llamado "Papa del fin del mundo" marcó su apostolado por viajes internacionales realizados a las periferias o países donde el catolicismo es minoría, como Marruecos (marzo 2019), Irak (marzo 2021) y Mongolia (septiembre 2023). Este último significó la primera visita de un primer pontífice al país asiático, donde presidió un encuentro ecuménico e interreligioso en la ciudad capital de Ulán Bator, destacando la armonía entre tradiciones religiosas

Para el catedrático, resulta "ciertamente llamativo que el primer viaje de León XVI a Europa fuera una brevísima visita al Principado de Mónaco, donde —no sabemos cuánto se escuchó— habló sobre el buen uso de la riqueza. Sin embargo, Jesús mismo no dudó en frecuentar los hogares de los ricos, anunciándoles un mensaje de conversión. En el sentido evangélico, la semilla debe sembrarse en todas partes”.

Papa francisco Mongolia Francisco en su viaje a Mongolia. Vatican News

La diferencia entre los papados también pasó a ser doctrinaria. Con la publicación de la exhortación apostólica de Amoris Laetitia, donde se subrayaba la importancia del amor, la alegría y la familia, proponiendo una pastoral de acompañamiento, Francisco introdujo en la Iglesia la cultura del discernimiento, la cual puso en debate la comunión a los divorciados o aquellas situaciones históricamente vistas como "irregulares" dentro de la Iglesia. Su lema implícito siempre era: "La realidad es superior a la idea".

"Aquí se plantea un punto muy importante. Sus posturas sobre la vida emocional, familiar y sexual fueron la razón, o quizás el pretexto, para la convergencia de fuerzas dispares contra el Papa Francisco", analizó el catedrático sobre la actualidad de León XVI.

De esta manera, entiende, "cualesquiera que fueran sus opiniones personales, como hombre prudente, tal como lo ha demostrado hasta ahora, ha optado por evitar, por el momento, estos temas tan divisivos. Algún día tendrá que pronunciarse al respecto, pero hasta ahora lo ha evitado, creo que por razones bastante comprensibles".

Por otro lado, "no se puede decir que haya abandonado el legado doctrinal y pastoral de Francisco", analizó Gian Luca Potestà, previo a recordar el cruce de León XIV con el vicepresidente de EEUU J.D Vance, cuando todavía no había sido nombrado Papa, sobre la política de deportación de inmigrantes impulsada por Trump: "El cardenal respondió de inmediato con argumentos que el papa Francisco reiteró pocos días después, hasta el punto de que se sospecha que el texto de Francisco había sido escrito por el propio Prevost".

"Por el momento, no veo que se haya tomado ninguna postura sobre los temas más polémicos en el ámbito de la moral personal e individual, pero sí existe una postura muy clara en contra de las ideas y prácticas violentas, supremacistas y racistas que están ganando terreno en algunos sectores del llamado Occidente", completo sobre el análisis doctrinario de León XVI.

León XVI y Francisco: los Papas y la relación con la prensa

La enviada especial de C5N en Roma, Pamela Francescato, analizó que tras la muerte de Francisco "no hay un cambio radical en el área de prensa porque el equipo de comunicación y el director de la Sala de Prensa son los mismos, lo que marca una continuidad en la comunicación".

"Lo que sí hay son ajustes finos que cambian bastante la dinámica real con la prensa, como por ejemplo las conferencias de prensa improvisadas de Papa León XIV a la salida de Castel Gandolfo, la residencia de descanso de los Papas que Francisco nunca utilizó y que Pqpq León se dirige todas las semanas y a la salida habla con nosotros”, describió.

papa c5n Pamela Francescato y una entrevista con el Papa Francisco para C5N.

En este marco, sí habla de un antes y después en la comunicación de León luego de "guerra mediática" entre la Casa Blanca y la Santa Sede: "Estábamos acostumbrados al tono serio y menos mediático que no lograba captar la atención mundial como Francisco, pero nadie se imaginaba un Papa que siendo norteamericano enfrentaba de manera tan frontal a Donald Trump como en la última semana con declaraciones espontáneas y que recorrieron el mundo”

“Con Francisco cada mensaje que emitía era global y los periodistas no teníamos descanso porque siempre generaba titulares con frases fuertes e inesperados que eran fuera de guión que tenían alto impacto mediático y se viralizaban rápidamente. León XIV, en cambio, tiene una comunicación más diplomática y tiene más cuidado al lenguaje geopolítico y a temas sensibles en este contexto de crisis global", diferenció Pamela Francescato entre los dos estilos papales.

El regreso de las misas en latín y el futuro de la iglesia tras la muerte de Francisco

Para el catedrático emérito de Historia del Cristianismo y las Iglesias en la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, en Milán, "el pontificado de León XIV guarda una relativa continuidad con el del Papa Francisco en cuanto a los temas centrales de su labor pastoral: guerra y paz, riqueza y pobreza, la misericordia divina, el rechazo a toda forma de racismo y despilfarro, la importancia que se le otorga al lenguaje y su capacidad para ofender y esclavizar, y los riesgos del mundo digital y la inteligencia artificial".

Ante la consulta de si la vuelta de las misas en latín, limitadas por Francisco cuando era Papa, sirvió como herramienta de cercanía por parte de León XVI a los grupos más conservadores, Gian Luca pone un freno y entiende que "es demasiado pronto para afirmar si el nuevo Papa se opone a la modernización. Ciertamente, la llamada Misa en latín ha sido un argumento clave para quienes cuestionaron el legado del Concilio Vaticano II".

"El Papa Francisco limitó severamente cualquier iniciativa hacia el mundo tradicionalista, que, sin embargo, se mantenía molestamente activo, aunque no en formas cismáticas, en los niveles más altos de la Iglesia romana. Me pregunto, no obstante, si el tema de la Misa en latín es tan importante", cuestionó.