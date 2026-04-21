A un año de la muerte de Francisco, el mensaje de León XIV: "Su legado sigue vivo"

El actual pontífice evocó al papa argentino, quien falleció el pasado 21 de abril de 2025. "Sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones", escribió.

A un año de la muerte de Francisco, León XIV lo recordó con un mensaje en X: "Su legado sigue vivo"

A un año de la muerte de Papa Francisco , el actual pontífice, Papa León XIV , lo recordó con un sentido mensaje publicado en X en el que revindicó su figura y sus aportes a la Iglesia.

“En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”, expresó León XIV.

Francisco murió el 21 de abril de 2025 a las 7.35 en la Casa Santa Marta, en el Vaticano, como consecuencia de un cuadro de salud que se había deteriorado en los meses previos.

La noticia sacudió al mundo en las primeras horas de la mañana y generó una inmediata conmoción global: miles de fieles comenzaron a acercarse a la Plaza de San Pedro, mientras líderes internacionales enviaban mensajes de despedida para el primer papa latinoamericano de la historia.

Cinco días después se realizó su funeral , seguido por una multitud, y sus restos fueron trasladados a la Basílica de Santa María la Mayor, tal como había sido su voluntad.

Nacido en Buenos Aires como Jorge Mario Bergoglio, Francisco fue elegido papa en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI. Su pontificado estuvo marcado por una fuerte impronta pastoral, el impulso de reformas dentro de la Iglesia, la defensa de los sectores más vulnerables y un discurso enfocado en la inclusión, el diálogo interreligioso y el cuidado del ambiente.

Actividades del Vaticano en homenaje a Francisco

El Vaticano llevará adelante este martes una serie de actos para recordar al pontífice argentino en el primer aniversario de su muerte, con epicentro en la Basílica de Santa María la Mayor.

La jornada comenzará por la tarde con el rezo del rosario en la Capilla Paulina. Luego se presentará una placa conmemorativa en honor al vínculo de Francisco con la imagen de la Salus Populi Romani, una advocación mariana profundamente ligada a su vida espiritual.

La inscripción, realizada en bronce y en latín, destaca que el papa se detuvo en 126 ocasiones a rezar ante esa imagen y que, según su deseo, descansa en esa basílica.

Más tarde se celebrará una misa en su memoria, durante la cual se leerá un mensaje enviado por León XIV, quien se encuentra en una gira oficial por África. La ceremonia podrá seguirse tanto desde la plaza como a través de transmisión en vivo.

El homenaje se completará con el estreno de un documental de 26 minutos que repasa los momentos más significativos de su pontificado, a partir de imágenes de archivo y registros audiovisuales inéditos.