Un tifón en Filipinas causó 40 muertos y miles de desplazados

“La situación en Cebú no tiene precedentes. Esperábamos que los vientos fueran lo peligroso, pero es el agua lo que realmente pone en riesgo a nuestra gente”, sostuvo Pamela Baricuatro, gobernadora de Cebú.

La asistencia a las víctimas de la inundación se agravó porque cientos de personas aún vivían en carpas luego del terremoto de magnitud 6

La asistencia a las víctimas de la inundación se agravó porque cientos de personas aún vivían en carpas luego del terremoto de magnitud 6,9 que golpeó Cebú a finales de septiembre.

Al menos unas 40 personas murieron y otras miles quedaron desplazadas en Filipinas debido a las inundaciones causadas por las lluvias del tifón Kalmaegi, sucedido principalmente en la ciudad de Cebú.

Durante el día anterior a la llegada del tifón, Cebú tuvo unos 183 milímetros de lluvia. Esto significó una cifra crítica si se tiene en cuenta que el promedio mensual son 131 milímetros. De esta manera, pueblos enteros quedaron bajo el agua y varios medios de transporte, desde autos, hasta camiones, fueron arrastrados por las fuertes corrientes.

Tan solo en Cebú murieron unas 26 personas, mientras que el resto de las víctimas fatales sucedieron en pueblos cercanos en esta isla ubicada en el sur de Asia. Según las autoridades locales, todos ellos se ahogaron.

Las autoridades locales informaron también que miles de familias fueron evacuadas a albergues temporales en escuelas y centros comunitarios, mientras que los servicios de electricidad y transporte permanecen interrumpidos en varios municipios.

La asistencia a las víctimas de la inundación se agravó porque cientos de personas aún vivían en carpas luego del terremoto de magnitud 6,9 que golpeó Cebú a finales de septiembre. Los equipos de emergencia enfrentaron dificultades para acceder a las zonas más afectadas, debido al colapso de varios puentes y carreteras.

