Portugal interceptó un submarino con 1,7 toneladas de cocaína que cruzaba el Atlántico rumbo a España

El operativo fue realizado en conjunto con la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Siete personas fueron detenidas.

Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos

Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

Siete personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad de Portugal, después de que interceptaran un submarino que trasladaba unas 1,7 toneladas de cocaína por el océano Atlántico. Según las autoridades, el buque semisumergible se dirigía a la península ibérica y fue incautado en los últimos días.

Los detenidos, entre ellos dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano, fueron puestos en prisión preventiva tras su comparecencia ante el tribunal de las Azores el martes, según informó la policía portuguesa. Vítor Ananias, jefe de la unidad policial portuguesa contra el narcotráfico, declaró en rueda de prensa que sus diferentes nacionalidades demostraban que la organización que los respaldaba no tenía su sede en un solo país.

El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas (MAOC), con sede en la capital portuguesa de Lisboa, afirmó haber recibido información en los últimos días que indicaba que una organización criminal estaba en proceso de enviar un sumergible cargado de cocaína con destino a Europa.

Pocos días después de que el submarino fuera detectado, un barco portugués localizó con éxito este buque a aproximadamente unas mil millas náuticas (1.852 km) de la costa de Lisboa, en una operación respaldada por la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Tras incautar el buque, la armada declaró que no podía ser remolcado a tierra debido al mal tiempo y a su frágil construcción, y posteriormente se hundió en alta mar.

