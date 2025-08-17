17 de agosto de 2025 Inicio
León XIV pidió priorizar la paz y que todas las negociaciones "tengan éxito"

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, y antes de que Volodimir Zelenski visite la Casa Blanca junto a otros líderes europeos, el Papa rezó para que "se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos".

El Papa llamó a portar el fuego del amor y no el de las armas.

El papa León XIV pidió priorizar la paz y que todas las negociaciones para acabar con las guerras "tengan buen éxito" luego de la histórica cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su par ruso, Vladimir Putin, y justo antes de que el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski visite Washington.

El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto. 
El pontífice encabezó este domingo la oración del Ángelus en Castel Gandolfo, donde pasaba sus vacaciones. "Recemos para que tengan buen éxito los esfuerzos por hacer cesar las guerras y promover la paz, a fin de que en las negociaciones se ponga siempre en primer lugar el bien común de los pueblos", sostuvo.

También llamó a los católicos a mantenerse "fieles a la verdad y en la caridad" y subrayó que no hay que responder "con la venganza", sino "portar el fuego del amor y no el de las armas". El miércoles pasado, antes de la reunión entre Trump y Putin, había instado a "buscar siempre el diálogo y la labor diplomática".

León XIV ofició una misa en el Santuario de Santa María de la Rotonda, en la localidad de Albano, y terminó su jornada con un almuerzo junto a un centenar de personas sin recursos en los jardines de Castel Gandolfo. Volverá al Vaticano el próximo martes y ya el miércoles retomará las audiencias generales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que dignatarios europeos y de la OTAN acompañarán a Zelenski a Washington para su encuentro con Trump. Los objetivos son dos: evitar un cruce entre ambos mandatarios como el que se produjo en febrero pasado y garantizar que Ucrania no será presionada para aceptar un acuerdo de paz.

La reunión está programada para este lunes en la Casa Blanca. El republicano ya mantuvo una cumbre con Putin en Alaska que, según sus propias palabras, fue "productiva". "Llegamos a algunos acuerdos, pero no todos. Tenemos una buena chance de llegar a un acuerdo", anticipó.

