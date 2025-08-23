23 de agosto de 2025 Inicio
El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

El sumo pontífice se reunió con una asociación de refugiados, donde expresó que "todos los pueblos, incluso los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos, en su identidad y en sus derechos".

Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

Durante una audiencia con el Grupo de Refugiados de Chagos, el papa León XIV pidió por la reivindicación pacífica de sus derechos. Además, el sumo pontífice aseguró que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso".

El Papa llamó a portar el fuego del amor y no el de las armas.
León XIV pidió priorizar la paz y que todas las negociaciones "tengan éxito"

El papa León XIV se encuentra de vacaciones hasta el 19 de agosto. 

León XIV, sobre la violencia en el mundo: "No debemos resignarnos a la lógica del conflicto y las armas"

Silencio total por parte del lado de Vladimir Putin ante los dichos de su par.

Trump le dio "un par de semanas" de tregua a Putin en medio de la guerra con Ucrania

La guía de 56 años falleció en el Coliseo Romano.

Roma: una guía se desvaneció y murió delante de los turistas en el Coliseo

Al menos 12 muertos por un derrumbe en China.

Tragedia en China: al menos 12 muertos por el derrumbe de un puente

Un nuevo informe advierte sobre el deterioro de la situación humanitaria

La ONU declaró la hambruna en Gaza pero Israel lo negó: "Se basa en las mentiras de Hamás"

Los detalles del estudio al streamer galo.

Revelan escalofriantes detalles de la autopsia al streamer francés que murió durante un vivo

Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

A horas de firmar el divorcio con Nico Vázquez, Gimena Accardi viajó a Bahía Blanca con Andrés Gil

Durante su carrera, Shakira combinó disciplina física, evolución estilística y una destacada trayectoria musical, consolidándose como un ícono global.

La impresionante transformación de Shakira: pocos recuerdan que se veía así antes

Claudio "Turco" García: "Me mato antes de votar a Milei"

La cantante y el futbolista confirmaron que volvieron a estar juntos y se comprometieron.
Tini Stoessel se sinceró y habló sobre los rumores que la hicieron sufrir

La conductora volvió a hablar de la bailarina y su expareja en torno a la infidelidad.

Sabrina Rojas respaldó a Flor Vigna tras criticar a Luciano Castro

Los actores fueron pareja en la ficción en Casi Ángeles.
La reacción de Emilia Attías ante la posibilidad de un romance con Nico Vázquez

Las oficinas de Daniel Garbelllini fueron allanadas.

Escándalo de las coimas: allanaron la oficina de un funcionario cercano a Spagnuolo

Hace 8 minutos
Esto ocurre en paralelo al avance de Israel sobre el territorio de Gaza. 

El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Hace 23 minutos
Marlece Spesso, madre de Ian Moche. 

La mamá de Ian Moche, sobre Spagnuolo: "Cuando desmintió a Ian, empecé a dudar de su integridad"

Hace 27 minutos
¿Cómo podés endulzar el mate sin azúcar para darle ese toque especial sin caer en los productos artificiales?

Frutas, hierbas y hasta flores comestibles: cómo podés endulzar el mate sin azúcar

Hace 35 minutos
Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Hace 40 minutos