El papa León XIV remarcó que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso"

Durante una audiencia con el Grupo de Refugiados de Chagos, el papa León XIV pidió por la reivindicación pacífica de sus derechos. Además, el sumo pontífice aseguró que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso".
El sumo pontífice se reunió con una asociación de refugiados, donde expresó que "todos los pueblos, incluso los más pequeños y los más débiles, deben ser respetados por los poderosos, en su identidad y en sus derechos".
Durante una audiencia con el Grupo de Refugiados de Chagos, el papa León XIV pidió por la reivindicación pacífica de sus derechos. Además, el sumo pontífice aseguró que ningún pueblo del mundo puede ser obligado a un "exilio forzoso".