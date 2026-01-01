Una argentina relató cómo sucedió la tragedia en el bar dentro de un centro de esquí: "Suiza se levantó de luto"

El voraz incendio del que habla el mundo sucedió en Suiza, en un complejo de esquí, dentro de un bar en Crans-Montana. La tragedia, en medio de los festejos de Año Nuevo, dejó 40 muertos y más de 115 heridos. Desde el lugar, una argentina que vive en Suiza explicó en detalle lo ocurrido: "Hay cientos de personas en grave estado".
En diálogo con C5N, Ivana, una joven radicada en el país europeo, a tan solo unos metros del lugar de la tragedia. "Hoy Suiza se levantó de luto", inició la argentina. "Sucedió aproximadamente a la 1:30 de la mañana en el bar Le Constellation, que es un bar de dos pisos y en el subsuelo funciona como discoteca con música y DJ, y se puede bailar", contextualizó.
"Las restricciones en cuanto a la edad no son estrictas. Al tratarse de un bar puede ingresar cualquier persona", confirmó que podría haber menores entre los fallecidos y entre los heridos, que todavía no han sido identificados.
"A las 15 hubo un comunicado de prensa en donde confirmaron que hay 40 fallecidos y cientos de personas en grave estado. Las autoridades tuvieron que trasladar a varias de las personas heridas a diferentes hospitales de la región", mencionó respecto a la actuación del gobierno local.
"Las meseras se subieron arriba de los hombros con las botellas con chispas. El techo era de plástico y eso hace que se inflame muy rápido. Los testigos dicen que no había salidas de emergencia. Tuvieron que romper ventanas", detalló la joven argentina sobre el origen del desesperante episodio.
Tragedia en Suiza: cuáles son las primeras hipótesis sobre el incendio
De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en cercanías al lugar, recabados por medio locales, el fuego se habría iniciado en el subsuelo del local tras el uso de pirotecnia durante un concierto. El hecho fue descripto como “una catástrofe sin precedentes” en esta exclusiva estación de esquí, considerada entre las más prestigiosas de Europa.
La Fiscalía descartó por el momento la idea de un atentado terrorista y aseguró que la investigación apunta a un hecho fortuito. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En paralelo, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.