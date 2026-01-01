1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Una argentina relató cómo sucedió la tragedia en el bar dentro de un centro de esquí: "Suiza se levantó de luto"

Desde el lugar de los hechos, en donde también se reportaron más de un centenar de heridos, una joven contó detalles de la tragedia sucedida: "El techo era de material plástico que hizo que se inflame de manera muy rápida".

Por
Le Constellation: el bar de la tragedia en Suiza. 

Le Constellation: el bar de la tragedia en Suiza. 

Redes Sociales

El voraz incendio del que habla el mundo sucedió en Suiza, en un complejo de esquí, dentro de un bar en Crans-Montana. La tragedia, en medio de los festejos de Año Nuevo, dejó 40 muertos y más de 115 heridos. Desde el lugar, una argentina que vive en Suiza explicó en detalle lo ocurrido: "Hay cientos de personas en grave estado".

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.
Te puede interesar:

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

En diálogo con C5N, Ivana, una joven radicada en el país europeo, a tan solo unos metros del lugar de la tragedia. "Hoy Suiza se levantó de luto", inició la argentina. "Sucedió aproximadamente a la 1:30 de la mañana en el bar Le Constellation, que es un bar de dos pisos y en el subsuelo funciona como discoteca con música y DJ, y se puede bailar", contextualizó.

"Las restricciones en cuanto a la edad no son estrictas. Al tratarse de un bar puede ingresar cualquier persona", confirmó que podría haber menores entre los fallecidos y entre los heridos, que todavía no han sido identificados.

"A las 15 hubo un comunicado de prensa en donde confirmaron que hay 40 fallecidos y cientos de personas en grave estado. Las autoridades tuvieron que trasladar a varias de las personas heridas a diferentes hospitales de la región", mencionó respecto a la actuación del gobierno local.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

"Las meseras se subieron arriba de los hombros con las botellas con chispas. El techo era de plástico y eso hace que se inflame muy rápido. Los testigos dicen que no había salidas de emergencia. Tuvieron que romper ventanas", detalló la joven argentina sobre el origen del desesperante episodio.

Tragedia en Suiza: cuáles son las primeras hipótesis sobre el incendio

Un voraz incendio provocó una tragedia durante las celebraciones de Año Nuevo en un bar en Suiza y dejó un saldo de 40 de personas fallecidas y más de 100 heridos, muchos de ellos en grave estado.

De acuerdo con los testimonios de personas que se encontraban en cercanías al lugar, recabados por medio locales, el fuego se habría iniciado en el subsuelo del local tras el uso de pirotecnia durante un concierto. El hecho fue descripto como “una catástrofe sin precedentes” en esta exclusiva estación de esquí, considerada entre las más prestigiosas de Europa.

La Fiscalía descartó por el momento la idea de un atentado terrorista y aseguró que la investigación apunta a un hecho fortuito. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En paralelo, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.

Noticias relacionadas

Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Cinco muertos en un nuevo ataque de Estados Unidos contra tres supuestas narcolanchas en el Caribe

El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores.

El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras

La iglesia de Vondelkerk ardió durante varias horas.

Impactante incendio en una iglesia de Ámsterdam: investigan si se debió a fuegos artificiales

El mandatario prometió reforzar el desarrollo militar en Venezuela

En medio de las tensiones con EEUU, Maduro prometió el desarrollo militar en Venezuela

Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania están en su punto más avanzado, desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Elecciones, conflictos y debates: los temas principales de la agenda mundial en 2026

Rating Cero

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 28 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 29 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 47 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 53 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 1 hora