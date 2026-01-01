Una argentina relató cómo sucedió la tragedia en el bar dentro de un centro de esquí: "Suiza se levantó de luto" Desde el lugar de los hechos, en donde también se reportaron más de un centenar de heridos, una joven contó detalles de la tragedia sucedida: "El techo era de material plástico que hizo que se inflame de manera muy rápida". Por + Seguir en







Le Constellation: el bar de la tragedia en Suiza. Redes Sociales

El voraz incendio del que habla el mundo sucedió en Suiza, en un complejo de esquí, dentro de un bar en Crans-Montana. La tragedia, en medio de los festejos de Año Nuevo, dejó 40 muertos y más de 115 heridos. Desde el lugar, una argentina que vive en Suiza explicó en detalle lo ocurrido: "Hay cientos de personas en grave estado".

En diálogo con C5N, Ivana, una joven radicada en el país europeo, a tan solo unos metros del lugar de la tragedia. "Hoy Suiza se levantó de luto", inició la argentina. "Sucedió aproximadamente a la 1:30 de la mañana en el bar Le Constellation, que es un bar de dos pisos y en el subsuelo funciona como discoteca con música y DJ, y se puede bailar", contextualizó.

"Las restricciones en cuanto a la edad no son estrictas. Al tratarse de un bar puede ingresar cualquier persona", confirmó que podría haber menores entre los fallecidos y entre los heridos, que todavía no han sido identificados.

"A las 15 hubo un comunicado de prensa en donde confirmaron que hay 40 fallecidos y cientos de personas en grave estado. Las autoridades tuvieron que trasladar a varias de las personas heridas a diferentes hospitales de la región", mencionó respecto a la actuación del gobierno local.

"Las meseras se subieron arriba de los hombros con las botellas con chispas. El techo era de plástico y eso hace que se inflame muy rápido. Los testigos dicen que no había salidas de emergencia. Tuvieron que romper ventanas", detalló la joven argentina sobre el origen del desesperante episodio.