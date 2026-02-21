Muerte y misterio en Tailandia: un multimillonario británico cayó al vacío desde un piso 17 El cuerpo de Quentin Griffiths, cofundador de la cadena de moda online ASOS, fue encontrado en la entrada de un edificio en la Pattaya. La policía tailandesa investiga las circunstancias. Por + Seguir en







El multimillonario tenía 58 años.

El multimillonario británico Quentin Griffiths murió tras caer del balcón de su residencia, ubicado en un piso 17 en la ciudad de Pattaya en Tailandia. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte para determinar si fue un suicidó. Tenía 58 años.

Según informes de la policía tailandesa, el cuerpo del empresario cofundador de la cadena de moda online ASOS, fue encontrado al pie del edificio donde vivía. A pesar del rápido accionar de las autoridades y los servicios de emergencia, el Griffiths fue declarado muerto en el lugar.

Quentin Griffiths 21-2-26 (1) Quentin Griffiths se trasladó a Tailandia en 2007, tenía tres hijos. Al subir a la residencia, ubicada en un piso 17, las autoridades descubrieron que el departamento estaba cerrado por dentro y no había signos de que alguien quiso ingresar por la fuerza. Según testigos, el empresario no recibió visitas en los momentos previos a su muerte.

A raíz de esto, los investigadores pidieron realizar una autopsia al cuerpo. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido explicaron para el medio The Sun que "estamos apoyando a la familia de un ciudadano británico fallecido en Tailandia y estamos en contacto con las autoridades locales".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Reuters/status/2024838954810228912&partner=&hide_thread=false Quentin Griffiths, co-founder of British retailer ASOS, died after falling from a balcony in Pattaya, Thailand, as Thai police said initial investigations suggest suicide and no foul play https://t.co/rXFukK87om pic.twitter.com/tApfjoyUi6 — Reuters (@Reuters) February 20, 2026 Griffiths fundó la empresa de moda ASOS en el año 2000 junto a Nick Robertson y Andrew Regan, en el año 2005 dejó el cargo de director de marketing, pero seguía siendo un gran accionista de la firma. Con el correr de los años, ASOS se convirtió en éxito, figuras como Michelle Obama y la princesa de Gales lucieron varios de sus diseños.

Sin embargo, con el correr de los años el empresario se vio envuelto en disputas legales y financieras. Su exesposa lo acusó de robar dinero de una empresa que dirigían juntos, en 2025 fue detenido e interrogado por la acusación pero, horas más tarde puesto en libertad.