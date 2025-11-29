El museo del Louvre anunció un fuerte aumento en su entrada para turistas no europeos Con este incremento se espera recaudar entre 15 y 20 millones de euros destinados a “modernizar y mejorar el Louvre para abordar los problemas estructurales que enfrenta el museo”. Por + Seguir en







El Museo del Louvre anunció un fuerte incremento en el precio de las entradas para visitantes de fuera de Europa. De esta manera, a partir del 14 de enero de 2026, el valor de la entrada individual para turistas extracomunitarios pasará a 32 euros (US$ 37).

Este aumento representa un incremento del 45%, aunque en el caso de los grupos guiados, el precio será menor y cada visitante deberá abonar 28 euros

El Louvre estima que la suba generará entre 15 y 20 millones de euros al año, recaudación que será destinada a la modernización, mantenimiento y resolución de problemas estructurales que enfrenta el edificio, un palacio con casi nueve siglos de historia.

Con 8,7 millones de visitantes en 2024, el Louvre continúa siendo el museo más concurrido del planeta, aunque no todo es color de rosa. Las fallas quedaron expuestas de forma dramática a mediados de octubre, cuando cuatro ladrones ingresaron a la Galería Apolo, en el piso superior, y se llevaron joyas históricas valuadas en más de u$s100 millones a plena luz del día.

Un informe del Tribunal de Cuentas de Francia, publicado el 6 de noviembre, criticó a la dirección del museo por priorizar proyectos de renovación y adquisiciones de alto perfil en lugar de fortalecer la seguridad. Su presidente, Pierre Moscovici, calificó el asalto como una “señal de alarma ensordecedora”.