El museo del Louvre anunció un fuerte aumento en su entrada para turistas no europeos

Con este incremento se espera recaudar entre 15 y 20 millones de euros destinados a “modernizar y mejorar el Louvre para abordar los problemas estructurales que enfrenta el museo”.

Por
La entrada pasará a costar 32 euros.

El Museo del Louvre anunció un fuerte incremento en el precio de las entradas para visitantes de fuera de Europa. De esta manera, a partir del 14 de enero de 2026, el valor de la entrada individual para turistas extracomunitarios pasará a 32 euros (US$ 37).

Este aumento representa un incremento del 45%, aunque en el caso de los grupos guiados, el precio será menor y cada visitante deberá abonar 28 euros

El Louvre estima que la suba generará entre 15 y 20 millones de euros al año, recaudación que será destinada a la modernización, mantenimiento y resolución de problemas estructurales que enfrenta el edificio, un palacio con casi nueve siglos de historia.

El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

Con 8,7 millones de visitantes en 2024, el Louvre continúa siendo el museo más concurrido del planeta, aunque no todo es color de rosa. Las fallas quedaron expuestas de forma dramática a mediados de octubre, cuando cuatro ladrones ingresaron a la Galería Apolo, en el piso superior, y se llevaron joyas históricas valuadas en más de u$s100 millones a plena luz del día.

Un informe del Tribunal de Cuentas de Francia, publicado el 6 de noviembre, criticó a la dirección del museo por priorizar proyectos de renovación y adquisiciones de alto perfil en lugar de fortalecer la seguridad. Su presidente, Pierre Moscovici, calificó el asalto como una “señal de alarma ensordecedora”.

El Louvre no será el único en aplicar tarifas diferenciadas. Otros destinos emblemáticos como el Palacio de Versalles, la Sainte-Chapelle de París y el Castillo de Chambord en el Valle del Loira también ajustarán sus precios para visitantes extracomunitarios.

