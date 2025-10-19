19 de octubre de 2025 Inicio
Cinematográfico robo al Museo del Louvre: cuáles son las joyas de Napoleón robadas

París sigue conmocionada tras el impresionante robo de este domingo, cuando tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder a las galerías del primer piso, rompieron una ventana y robaron nueve piezas de un valor incalculable.

Por
El Museo del Louvre

París sigue conmocionada tras el cinematográfico robo de este domingo en el Museo del Louvre, donde tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder a las galerías del primer piso, rompieron una ventana y robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, todas de un valor incalculable.

El Louvre anunció que cerró sus puertas por razones excepcionales.
La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó que el robo tuvo lugar "esta mañana durante la apertura" y la cuenta oficial del Museo anunció que "permanecerá cerrado hoy (domingo) por motivos excepcionales", sin dar mayores detalles.

Luego, forzaron una ventana, rompieron las vitrinas de la galería Apolo, tomaron las joyas y huyeron en varias motos. Toda la operación duró apenas siete minutos y, por la precisión milimétrica con la que se ejecutó, el Ministerio del Interior señaló que "evidentemente era un equipo que había hecho exploración".

La Policía francesa acordonó el Museo y evacuó a los visitantes, además de cerrar varias calles cercanas. El incidente no dejó heridos, pero testigos citados por medios locales relataron escenas de pánico y caos generalizado cuando los ladrones irrumpieron en la galería.

Cuáles son las joyas de Napoleón robadas del Museo del Louvre

Según Euronews, las nueve piezas sustraídas pertenecen a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, que se exhibe en la vitrina dedicada a los soberanos franceses, y tienen un incalculable valor histórico. La muestra incluye collares, broches y diademas, pero aún no hay un inventario preciso de los objetos robados.

joyas emperatriz Napoleón Museo Louvre París
La pieza más valiosa de la colección, el famoso diamante Régent de 140 quilates, no fue sustraído. El medio Le Parisien informó que una de las joyas fue encontrada en las afueras del museo: se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia y estaría rota. Se trata de una corona con ocho arcos en forma de águila de oro cincelado y que suma 1.353 diamantes y 56 esmeraldas.

corona emperatriz eugenia
