El ministro de Defensa de Israel aseguró que enviarán más tropas en Rafah

"Esta operación continuará con fuerzas adicionales que entrarán en la zona. Nuestras fuerzas han destruido varios túneles y pronto se destruirán más", expresaron desde la cartera que lidera Gallant. Además, señalaron que "esta operación se intensificará y Hamás no es una organización que pueda regenerarse ahora. No tiene reservas, no tiene capacidad para fabricar armas, no tiene suministros, no tiene municiones, no tiene capacidad para tratar adecuadamente a los terroristas que resultan heridos, y esto significa que la estamos desgastando".