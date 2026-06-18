18 de junio de 2026 Inicio
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El líder supremo de Irán criticó el acuerdo con EEUU y aseguró que lo aceptó porque Donald Trump estaba "desesperado"

Mojtaba Jameneí reconoció que aceptó el acuerdo, pese a sus reservas, ante la presión del mandatario iraní Masoud Pezeshkian y la insistencia del presidente de Estados Unidos, a quien señaló como "desesperado por llegar al acuerdo de paz".

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Jamenei afirmó que Trump buscó con insistencia el memorando de entendimiento.

Jamenei afirmó que Trump buscó con insistencia el memorando de entendimiento.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aseguró este jueves que aceptó firmar el memorando con Estados Unidos porque Donald Trump "estaba desesperado por llegar al acuerdo de paz", aunque aclaró que todavía tiene dudas sobre lo que implica. A su vez, señaló que solo dio su aval porque el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, le aseguró que el pacto protege los intereses del país.

Lula da Silva, presidente de Brasil, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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"En principio, tenía una opinión diferente. Sin embargo, a la luz del compromiso que me hizo el respetado presidente Masoud Pezeshkian de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de Resistencia, lo autoricé", manifestó Jameneí.

El mensaje se transmitió por la televisión estatal y fue la primera reacción pública de la máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica tras la firma. También acusó al presidente estadounidense, Donald Trump, de haber usado "presión y chantaje" para lograr el acuerdo. Ahora, Teherán espera que se cumplan las condiciones pactadas.

Por otra parte, Jameneí manifestó que las próximas conversaciones con Estados Unidos serán cara a cara, pero aclaró que eso no significa aceptar la postura norteamericana.

Qué implica el acuerdo que firmaron Estados Unidos e Irán

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán y funcionarios de Estados Unidos confirmaron la firma electrónica definitiva del memorando por parte de los presidentes de ambos países. El acuerdo establece el fin inmediato de los combates en todos los frentes, incluida la reapertura del estrecho de Ormuz. Además, Washington levantará las sanciones al petróleo iraní, mientras que Teherán promete no producir ni comprar armas nucleares.

Ambos países tienen ahora 60 días para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear y el levantamiento total de sanciones, algo que la Casa Blanca espera empezar a discutir este fin de semana.

La urgencia del acuerdo también responde a la crítica situación energética global, ya que las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzaron su nivel más bajo desde 1990 debido al conflicto. Trump destacó que el pacto evita una "catástrofe económica" inminente, asegurando que se han cumplido los objetivos de reabrir las rutas comerciales y frenar el programa nuclear iraní.

No obstante, los expertos de la Agencia Internacional de Energía advierten que, si bien la reapertura de las rutas marítimas es una noticia positiva, la normalización total del suministro y el consumo de crudo será un proceso gradual que se extenderá hasta 2027.

A pesar de la firma, el escenario sigue siendo frágil debido a las continuas tensiones en el sur del Líbano, donde Irán ha denunciado más de 80 violaciones de la tregua por parte de fuerzas israelíes en las últimas 48 horas. Teherán advirtió que el cese de los ataques israelíes es fundamental para la supervivencia del memorando de entendimiento.

Por su parte, Donald Trump mantuvo su discurso desafiante al aclarar que, si Irán no cumple con lo pactado, Estados Unidos está preparado para "volver a lanzar bombas", subrayando que el texto actual no es definitivo y que la paz depende estrictamente del cumplimiento de los compromisos asumidos.

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