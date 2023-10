El hijo de Joe Biden se declaró no culpable de tres cargos por posesión ilegal de armas

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, se declaró no culpable de tres cargos relacionados con la compra y posesión ilegal de armas. El abogado de 53 años se presentó este martes ante un tribunal federal del estado de Delaware que le otorgó la libertad condicional.

"El señor Biden se declara no culpable", sostuvo el abogado defensor Abbe Lowell, según reportó la cadena NBC News. La causa investiga la compra de un revólver Colt Cobra calibre 38 en el año 2018, y los fiscales alegan que mintió sobre su uso de drogas ilegales al rellenar los formularios necesarios para su adquisición.

Hunter Biden sufrió adicciones al alcohol y al crack a lo largo de su vida, vinculadas al accidente de tránsito en el que murieron su madre y su hermana cuando él tenía 3 años. En Estados Unidos está prohibido que quienes tengan esos antecedentes puedan ser propietarios de armas de fuego.

El hijo del presidente se declaró no culpable de cargos de falso testimonio sobre la compra de un arma, falso testimonio a un vendedor de armas con licencia federal y de posesión de un arma por parte de un consumidor de drogas. Si es condenado, podría enfrentar hasta 25 años de cárcel.

hunter biden y joe biden

Tras su declaración, el juez repasó los requisitos para su liberación. Ellos incluyen la supervisión de un oficial de libertad condicional en California, búsqueda activa de empleo, no posesión de armas, no consumo de alcohol y no consumo de drogas.

También, en caso de que la oficina de libertad condicional lo requiera, deberá someterse a pruebas de detección de drogas y participar en asesoramiento sobre abuso de sustancias.

Esta acusación se da mientras la Cámara de Representantes debate el pedido de los republicanos de iniciar una investigación para un juicio político contra el presidente, a quien acusan de haber "mentido" sobre los negocios que hizo su hijo en el exterior.

Hunter Biden está en la mira de los republicanos por los negocios que hizo en Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), aunque por el momento no fue acusado de ningún delito vinculado con este tema.

El Partido Demócrata argumenta que la investigación se produce en represalia por los dos juicios políticos celebrados contra el expresidente Donald Trump.