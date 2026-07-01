La Justicia suspendió la restricción de circulación que Donald Trump había impuesto a periodistas

El presidente de Estados Unidos había dispuesto escolta obligatoria para acreditados de The New York Times en el Pentágono y un juez federal de Washington dejó sin efecto la medida amparándose en la primera enmienda que protege la libertad de prensa.

El juez de distrito en Washington, Paul L. Friedman , ordenó al Departamento de Defensa que suspenda temporalmente su exigencia de que los periodistas de The New York Times estén acompañados por un escolta oficial , en otro revés para los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por restringir el acceso de los medios al Pentágono .

En el texto, Friedman sostuvo que la medida viola la Primera Enmienda y emitió un fallo preliminar el martes que la prohíbe, mientras The New York Times continúa su batalla legal contra las restricciones del Departamento de Defensa . La decisión no aclara si empleados de otras empresas periodísticas también quedarán exentos de esta medida.

La Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos prohíbe crear leyes que establezcan una religión, que impidan su libre práctica, que reduzcan la libertad de expresión, que vulneren la libertad de prensa , que interfieran con el derecho de reunión pacífica o que prohíban el solicitar una compensación por agravios gubernamentales.

El diario estadounidense demandó al área de Defensa en mayo por segunda vez en cinco meses y celebró el fallo de Friedman.

"La decisión de hoy, bien fundamentada, reafirma los derechos de la prensa, amparados por la Primera Enmienda, a cubrir el Pentágono sin restricciones diseñadas para impedir que el público sepa lo que hace el ejército ", apuntó el portavoz de The New York Times, Charlie Stadtlander, y señaló: "El tribunal reconoció que la nueva política del Pentágono, implementada apresuradamente, fue una clara violación de la Constitución ".

Mientras que el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó en X a última hora del martes que el departamento "discrepa enérgicamente" con la decisión de Friedman. "Este fallo elimina medidas de seguridad razonables y facilitará que información sensible y clasificada llegue a nuestros adversarios", sentenció el funcionario.

STATEMENT:



The Department strongly disagrees with today’s decision. This ruling strips away reasonable security measures and will make it easier for sensitive and classified information to reach our adversaries.



Unescorted access to the Pentagon allowed journalists to observe… pic.twitter.com/r5ZYtvT5UL — Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 30, 2026

La similitud con las restricciones a la prensa en la Casa Rosada

El acreditado en Casa Rosada Nicolás Gallardo le reclamó este miércoles al vocero presidencial, Adrián Ravier, que revierta completamente las restricciones que había dispuesto su antecesor y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. "Decenas de militares siguen hasta el baño a los periodistas y amenazan con sanciones si se acercan a alguien", describió el periodista en X.

"El nuevo vocero aplica limitaciones chavistas nunca vistas en democracia", consideró Gallardo y su colega también acreditada en la casa de gobierno Silvia Mercado agregó: "Ni en dictadura". Liliana Franco, otra periodista afectada por las restricciones a la prensa, compartió el artículo de The New York Times sobre la decisión de Friedman en Estados Unidos.

Ni en dictadura. — Silvia Mercado (@SilMercado) July 1, 2026

La Justicia también había desestimado la denuncia del Gobierno contra TN por espionaje en la Casa Rosada a raíz de grabaciones realizadas con anteojos de Meta en la casa de gobierno para el programa de Ignacio Salerno y Luciana Geuna. El juez Ariel Lijo consideró en el fallo que emitió en mayo que "no se verifica" que las filmaciones representen "algún riesgo concreto o real".

"No se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación o de los funcionarios del Poder Ejecutivo que allí se desempeñan", determinó la Justicia. Sin embargo, a raíz de ese caso el Gobierno cerró la Casa Rosada a los periodistas y luego suspendió la mayoría de las acreditaciones.

Lijo coincidió con el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita donde afirmó que no se verifica en el caso la presencia de "noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos" ni que la divulgación del material obtenido haya implicado secretos que hacen a la defensa del Estado nacional.