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6 de julio de 2026 Inicio

Donald Trump confirmó que habló con Gianni Infantino sobre la sanción a Balogun: "Solo pedí una revisión"

La FIFA quedó envuelta en una insólita polémica luego de revertir el fallo al delantero de Estados Unidos, quien había sido expulsado en el partido ante Bosnia y, finalmente, podrá jugar ante Bélgica. "Creo que tomaron una decisión brillante", destacó el presidente.

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Trump elogió a Infantino.

Trump elogió a Infantino.

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Donald Trump confirmó este lunes que se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun. El presidente estadounidense aseguró que realizó la gestión porque entendía que el castigo era excesivo y celebró que el futbolista finalmente quedara habilitado para volver a jugar.

Folarin Balogun.
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"Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes, eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial. Tomó una decisión que nadie podía creer”, expresó.

Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores. Y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, agregó.

Balogun había sido expulsado en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina por una fuerte entrada sobre un rival. El delantero recibió una tarjeta roja directa y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión, lo que lo dejaba afuera del cruce de octavos de final frente a Bélgica.

Sin embargo, la FIFA revisó el caso y dejó sin efecto la sanción, una decisión que generó polémica a nivel internacional. Si bien el organismo no vinculó oficialmente ambas situaciones, las declaraciones del presidente estadounidense alimentaron el debate sobre la influencia política en las decisiones disciplinarias durante el Mundial.

En sus declaraciones, Trump sostuvo que habló directamente con Infantino para plantearle su postura sobre la jugada y remarcó que consideraba injusto que Estados Unidos perdiera a uno de sus principales futbolistas en una instancia decisiva del torneo. Sus dichos tuvieron amplia repercusión porque es inusual que un jefe de Estado reconozca haber intervenido en una resolución de la FIFA.

Por qué fue expulsado Balogun

Folarin Balogun vio la tarjeta roja durante el encuentro que Estados Unidos disputó frente a Bosnia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El delantero fue expulsado por una dura infracción sobre un rival cuando el partido ingresaba en su tramo final, una acción que derivó en la aplicación de la sanción automática de un encuentro prevista por el reglamento disciplinario de la FIFA.

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