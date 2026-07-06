Donald Trump confirmó que habló con Gianni Infantino sobre la sanción a Balogun: "Solo pedí una revisión" La FIFA quedó envuelta en una insólita polémica luego de revertir el fallo al delantero de Estados Unidos, quien había sido expulsado en el partido ante Bosnia y, finalmente, podrá jugar ante Bélgica. "Creo que tomaron una decisión brillante", destacó el presidente. Por Agregar C5N en









Trump elogió a Infantino. Redes sociales

Donald Trump confirmó este lunes que se comunicó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun. El presidente estadounidense aseguró que realizó la gestión porque entendía que el castigo era excesivo y celebró que el futbolista finalmente quedara habilitado para volver a jugar.

"Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes, eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial. Tomó una decisión que nadie podía creer”, expresó.

“Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores. Y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, agregó.

Balogun había sido expulsado en el triunfo de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina por una fuerte entrada sobre un rival. El delantero recibió una tarjeta roja directa y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión, lo que lo dejaba afuera del cruce de octavos de final frente a Bélgica.

Sin embargo, la FIFA revisó el caso y dejó sin efecto la sanción, una decisión que generó polémica a nivel internacional. Si bien el organismo no vinculó oficialmente ambas situaciones, las declaraciones del presidente estadounidense alimentaron el debate sobre la influencia política en las decisiones disciplinarias durante el Mundial.