El extraño fenómeno de luces que ocurrió antes del terremoto en Marruecos

El extraño fenómeno ocurrió pasadas las 23:00, minutos antes de que ocurriera el terremoto que dejó unas 2.500 víctimas fatales. "Definitivamente, las luces son reales", explicó el geofísico John Derr, para el medio de CNN.

Lo que le llamó la atención al geofísico fue que esas luces, son parecidas a las que ocurrieron en un terremoto previo en Perú en 2007 o en China, donde se pueden observar también unas nubes de colores flotando en el cielo.

30 mins before the 2008 Sichuan earthquake in China