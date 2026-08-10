10 de agosto de 2026 Inicio
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Pity Álvarez no declaró en el juicio por el crimen de Cristian Díaz y su abogado pidió suspender la audiencia

Durante el inicio del debate habló sobre su estado de salud, sus consumos problemáticos y aseguró que no maneja dinero ni organiza sus shows. Su defensa cuestionó sus condiciones para afrontar el proceso y pidió suspender la audiencia.

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Pity Álvarez llegó al tribunal para declarar por el crimen de Cristian Díaz

Cristian “Pity” Álvarez se negó a declarar este lunes en el inicio del juicio por el homicidio de Cristian Díaz. El músico llegó pasadas las 10.30 al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y, cuando los jueces le preguntaron si quería prestar declaración, respondió: “Más adelante”. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de hacerlo durante el desarrollo del debate.

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Antes de esa decisión, Álvarez fue consultado por algunos datos personales y tuvo dificultades para responder determinadas preguntas. No pudo recordar su número de DNI ni su domicilio anterior, aunque sí indicó dónde vive actualmente. También señaló que su profesión es la música.

Durante el intercambio inicial, el músico habló además sobre su estado de salud. Dijo que tiene hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera, por las que toma medicación todos los días. Explicó que su hermana y un amigo, el padre César, lo ayudan a recordar los medicamentos que debe tomar.

Ante las preguntas sobre consumos problemáticos, Álvarez reconoció que fue “muy adicto a la pasta base” y aseguró que dejó de consumir por decisión propia. También admitió que actualmente tiene algún contacto con la marihuana, aunque afirmó que no consume otras sustancias.

Otro de los aspectos que mencionó fue su situación económica. Según explicó, no maneja dinero ni se ocupa de organizar sus shows. Dijo que utiliza una billetera virtual en la que su hermana le deposita dinero cuando lo necesita y que, cuando realiza alguna compra, se lo comunica para que ella se encargue del pago.

Luego del intercambio, Álvarez pidió ir al baño. En ese momento, su abogado defensor, Marino, volvió a plantear objeciones sobre las condiciones del músico para participar del juicio y solicitó la suspensión de la audiencia.

El defensor sostuvo que el acusado no se encontraba en condiciones adecuadas para afrontar el debate y habló de una “disminución importante de su capacidad”. Por ese motivo, pidió que se suspendiera o dejara sin efecto la audiencia.

“La petición principal es que se suspenda la audiencia”, sostuvo el abogado. En caso de que el tribunal rechace el planteo, pidió que se tenga paciencia con Álvarez durante el desarrollo del proceso.

Los jueces volvieron a rechazar el pedido, como ya habían hecho en otras dos oportunidades, al advertir que Pity cuenta con una reserva cognitiva suficiente para afrontar el juicio. Luego de definir la cantidad de testigos que declararán en la próxima audiencia, el juicio pasó a cuarto intermedio hasta el miércoles.

Cómo fue el asesinato de Cristian Díaz

El crimen ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. Según la acusación, Álvarez mantuvo una discusión con Díaz y luego extrajo un arma calibre 6,35 de su campera y le disparó en la cabeza. Cuando la víctima cayó al suelo, recibió otros tres disparos en la misma zona. Díaz murió como consecuencia de las heridas provocadas por los impactos y una hemorragia interna.

El juicio contempla 11 jornadas previstas entre agosto y septiembre. El tribunal está integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro.

Además del homicidio de Díaz, Álvarez será juzgado por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016, en los que están involucrados su mánager y una amiga. En ese tramo del expediente está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas.

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