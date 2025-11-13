13 de noviembre de 2025 Inicio
El Ejército de Israel recuperó el cuerpo de un rehén ejecutado por Hamás en la Franja de Gaza

Según la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, el cuerpo es de uno de los cuatro últimos rehenes fallecidos, retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas.

La Cruz Roja trasladó el cuerpo del rehén fallecido.

La Cruz Roja trasladó el cuerpo del rehén fallecido.

Israel confirmó este jueves la recepción, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, del cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes asesinados por el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

Lior Rudaeff era argentino, pero vivía en Israel desde los 7 años.
El Gobierno confirmó que el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff ya está en Israel

El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet en Gaza y será trasladado a Israel para su identificación en el Instituto Médico Legal de Tel Aviv.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que el proceso forense podría tardar hasta dos días, y pidió a la población y los medios de comunicación que eviten difundir rumores o información no verificada sobre la identidad del rehén, en respeto a la privacidad de los afectados.

Hamás afirma que el cadáver fue encontrado este jueves cerca de la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2.000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos.

Según notificó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo alcanzado entre las partes estableció la liberación de 20 rehenes que seguían con vida y la restitución de los cuerpos de 28 víctimas capturadas durante los eventos de octubre. Hasta la fecha, la mayoría de los restos de los cautivos ha sido devuelta, aunque aún quedan por recuperar los cuerpos de tres personas: dos israelíes y un ciudadano tailandés.

Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.

 El plan de paz establecía que todas las operaciones militares se suspenderán

Israel destruyó más de 1.500 edificios en Gaza desde que comenzó el acuerdo de paz con Hamás

Además de reunirse con León XIV, Abbas visitó la tumba de Francisco.

León XIV recibió al presidente palestino y respaldó la solución de los dos Estados

Hamás entregó el cuerpo del rehén israelí a la Cruz Roja.

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja: "El esfuerzo continúa"

Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Hace 4 minutos
