El Ejército de Israel recuperó el cuerpo de un rehén ejecutado por Hamás en la Franja de Gaza Según la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, el cuerpo es de uno de los cuatro últimos rehenes fallecidos, retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas. Por







La Cruz Roja trasladó el cuerpo del rehén fallecido.

Israel confirmó este jueves la recepción, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, del cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes asesinados por el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza.

El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet en Gaza y será trasladado a Israel para su identificación en el Instituto Médico Legal de Tel Aviv.

Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que el proceso forense podría tardar hasta dos días, y pidió a la población y los medios de comunicación que eviten difundir rumores o información no verificada sobre la identidad del rehén, en respeto a la privacidad de los afectados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/1989048798698414271&partner=&hide_thread=false El ataúd del rehén fallecido, escoltado por tropas de las FDI, cruzó hace poco la frontera hacia el Estado de Israel y se dirige al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación.



Representantes de las FDI están… — FDI (@FDIonline) November 13, 2025 Hamás afirma que el cadáver fue encontrado este jueves cerca de la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2.000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos.

Según notificó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo alcanzado entre las partes estableció la liberación de 20 rehenes que seguían con vida y la restitución de los cuerpos de 28 víctimas capturadas durante los eventos de octubre. Hasta la fecha, la mayoría de los restos de los cautivos ha sido devuelta, aunque aún quedan por recuperar los cuerpos de tres personas: dos israelíes y un ciudadano tailandés.

