León XIV recibió al presidente palestino y respaldó la solución de los dos Estados Fue el primer encuentro entre el Papa y Mahmoud Abbas, que ya se había reunido en varias ocasiones con Francisco. Ambos coincidieron en la necesidad de enviar "asistencia humanitaria inmediata" a Gaza y poner fin a las hostilidades. Por







Además de reunirse con León XIV, Abbas visitó la tumba de Francisco. X @vaticannews_it

El papa León XIV recibió este jueves en el Vaticano al presidente palestino Mahmoud Abbas y, en el primer encuentro oficial entre ambos después de la llamada telefónica que compartieron en julio, el pontífice apoyó la solución de los dos Estados como el "camino viable" para alcanzar una paz duradera en Medio Oriente.

Abbas viajó a Roma para conmemorar el décimo aniversario de la firma del Acuerdo Integral entre la Santa Sede y el Estado de Palestina. Su primera actividad fue visitar la tumba de Francisco en Santa María la Mayor para rendir homenaje al Papa argentino, con quien se había reunido en varias ocasiones.

En un breve comunicado, el Vaticano destacó que el encuentro se produjo "en un clima cordial" y ambas partes pudieron "reflexionar sobre los avances y desafíos que han surgido en la última década desde la firma del acuerdo". Uno de los puntos clave fue de la charla fue la "grave situación humanitaria" en Gaza.

En ese sentido, el Papa y Abbas coincidieron en la necesidad de brindar ayuda humanitaria "inmediata" a la población palestina, trabajar para lograr el fin de las hostilidades e impulsar la solución de los dos Estados como "camino viable para alcanzar una paz duradera en la región".

León XIV y Mahmoud Abbas 06-11-25 X @vaticannews_it "El Vaticano reiteró su compromiso con la justicia, el diálogo y la dignidad de todas las personas afectadas por el conflicto, subrayando su disposición a continuar promoviendo iniciativas diplomáticas que favorezcan el entendimiento entre los pueblos", añadió el texto.