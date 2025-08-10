Activistas interrumpieron Gran Hermano Israel para protestar contra la guerra en Gaza

En medio de la gala de este sábado, miembros de la agrupación Standing Together subieron al escenario para pedir el fin de la ofensiva israelí en la Franja. "A solo una hora del estudio, los palestinos están siendo bombardeados y los rehenes han sido abandonados", denunciaron.

Un grupo de activistas interrumpió este sábado por la noche la transmisión en vivo de Gran Hermano Israel para pedir el fin de la guerra en Gaza y protestar contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, cuyo Gabinete de Seguridad acaba de aprobar un plan para ocupar la Ciudad de Gaza.

Israel aprobó el plan para ocupar la Franja de Gaza y anunció la destrucción de bases de lanzamiento de Hamás

Integrantes de la organización Standing Together, un movimiento judío-árabe que busca la paz entre Israel y el pueblo palestino, ingresó a los estudios de Canal 13 en Tel Aviv y subió al escenario mientras los conductores del reality llevaban adelante la gala de eliminación semanal.

Los manifestantes usaron remeras blancas con la frase "Nos vamos de Gaza" y, mientras la seguridad privada intentaba detenerlos, una de los jóvenes gritó sus reclamos a las cámaras. "¡Israel está abandonando a los rehenes, enviando soldados a morir y bombardeando Gaza! ¡Hablen de eso!", exigió.

La acción de Standing Together se viralizó en redes sociales y recibió el apoyo de muchos israelíes que se oponen al plan de ocupación, al que ven como un intento de Netanyahu por perpetuarse en el poder. "Nuestro mensaje es claro: no podemos seguir con la rutina; no podemos seguir como siempre", afirmó el grupo en redes sociales.

"¡Acabemos con esta locura! Anoche interrumpimos la transmisión en vivo de Gran Hermano Israel para pedir el fin de la aniquilación en Gaza y del abandono de los rehenes. Porque a solo una hora de los estudios de televisión, los palestinos están siendo bombardeados, desplazados y muriendo de hambre, y los rehenes han sido abandonados, todo por el plan de ocupación de Gaza de nuestro gobierno mesiánico", afirmaron.

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel quiere ocupar Gaza e instalar un gobierno árabe

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que pretende ocupar todo el territorio de Gaza, expulsar al movimiento islamista Hamás e instalar un nuevo gobierno civil bajo el control de "fuerzas árabes" que garanticen la seguridad de su país.

El plan, que había sido anticipado por un vocero a medios israelíes, fue ratificado por el propio Netanyahu durante una entrevista con Fox News, horas antes de que el Gabinete de Seguridad lo aprobara. Consultado sobre la posibilidad de que Israel ocupe Gaza, el mandatario respondió: "Tenemos la intención de hacerlo".

Según explicó, el objetivo es "garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar (el poder) a un gobierno civil que no sea Hamás ni nadie que busque la destrucción de Israel. Queremos liberarnos a nosotros mismos y a la gente de Gaza del terror de Hamás", afirmó.

Embed FOX: Will Israel take control of all of Gaza?



NETANYAHU: We intend to pic.twitter.com/7fXkcbPeoy — Aaron Rupar (@atrupar) August 7, 2025

En este sentido, el plan de Israel no es anexionar el territorio de la Franja sino crear un "perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada, sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", argumentó.