El día después de la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó que la medida comenzará a regir a partir de este domingo. “Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente”, aseguró.

El aeropuerto internacional de Caracas vuelve a operar.

Estados Unidos anunció que a partir de este domingo 4 de enero, se levantaron las restricciones de vuelo en el Caribe con destino a Venezuela, luego de la detención de Nicolás Maduro.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

La medida, que se había impuesto el sábado y comenzó a regir a partir de las 00 de este domingo, hora de Washington, fue confirmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, a través de las redes sociales.

“Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 12:00 a. m. ET y los vuelos podrán reanudarse”, expresó a través de su cuenta en la red social X y agregó: “Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente”.

Por otra parte, instó a quienes tiene el vuelo comprado que “continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones”, que habían sido dispuestas durante la mañana del sábado por la Administración Federal de Aviación (FAA), y limitó el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela.

El propio Duffy había adelantado que la decisión de limitar el tránsito aéreo en el Caribe y sobre Venezuela “en apoyo al Departamento de Defensa” se dio con el objetivo de “garantizar la seguridad del público en vuelos”.

Las principales aerolíneas estadounidenses que se vieron obligadas a cancelar centenares de vuelos en el Caribe este sábado fueron American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines, entre otras.

Durante la madrugada del sábado de enero, Estados Unidos atacó varios puntos del territorio venezolano, incluida Caracas, y capturó al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó este sábado una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos. El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

  • Narcoterrorismo: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.
  • Conspiración para importar cocaína: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.
  • Delitos con armas y artefactos destructivos: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.
  • Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.
