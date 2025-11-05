Detuvieron al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México

Tras horas de indignación por el acoso a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, el agresor fue finalmente detenido. Según trascendió, el arresto tuvo lugar en las afueras del Palacio Nacional de la Ciudad de México.
La mandataria sufrió un desagradable episodio en la vía pública, luego de que un hombre intentara besarla y tocarla. Qué pena podría enfrentar el agresor.
El organismo encargado de la detención fue la Policía Estatal, quien informó que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público y se encuentra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en la colonia Doctores, correspondiente a la alcaldía de Cuauhtémoc.
De acuerdo a lo que informó el periodista Carlos Jiménez, el arresto del agresor identificado como Uriel N, se llevó adelante en el callejón Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico, sobre la noche del martes.
Según lo establecido en el Código Penal Federal de México, la conducta del agresor podría encuadrar en el delito de abuso sexual, contemplado en el artículo 260, el cual prevé penas de entre 6 y 10 años de prisión para quien realice actos de naturaleza sexual sin consentimiento.