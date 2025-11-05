Detuvieron al hombre que acosó a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México La mandataria sufrió un desagradable episodio en la vía pública, luego de que un hombre intentara besarla y tocarla. Qué pena podría enfrentar el agresor. Por







El agresor quedó a disposición de la justicia.

Tras horas de indignación por el acoso a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, el agresor fue finalmente detenido. Según trascendió, el arresto tuvo lugar en las afueras del Palacio Nacional de la Ciudad de México.

El organismo encargado de la detención fue la Policía Estatal, quien informó que el hombre quedó a disposición del Ministerio Público y se encuentra en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en la colonia Doctores, correspondiente a la alcaldía de Cuauhtémoc.

DETENIDO el TIPO q TOCÓ y BESÓ a la PRESIDENTA

Se llama Uriel Rivera

Agentes de @SSPCMexico y @SSC_CDMX lo detuvieron hace unos minutos en la Zona Centro de la Ciudad.

Es el tipo q esta tarde se acercó y agredió a @Claudiashein pic.twitter.com/73fKqJKJpF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 5, 2025 De acuerdo a lo que informó el periodista Carlos Jiménez, el arresto del agresor identificado como Uriel N, se llevó adelante en el callejón Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo, en el Centro Histórico, sobre la noche del martes.