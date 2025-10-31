El astrónomo Avi Loeb advirtió una extraña aceleración del cometa 3I/ATLAS Este visitante interestelar cautivó a la comunidad científica por su origen desconocido, su composición química y el comportamiento inusual. El profesor de Harvard publicó nueva información que podría indicar la presencia de tecnología alienígena. Por







Tras el paso del cometa 3I/ ATLAS por el perihelio,su punto más cercano al Sol, el astrónomo Avi Loeb realizó una publicación donde aseguró que "mostró la primera evidencia de una aceleración no gravitacional". Lo que podría indicar, según su hipótesis, que este visitante interestelar se trataría de tecnología alienígena.

Contrariamente a la opinión de otros científicos, el profesor de Harvard explicó que mediante un informe presentado por un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, se registró una "aceleración no gravitacional se midió a una distancia del perihelio de 1,36 veces la separación Tierra-Sol equivalente a 203 millones de kilómetros. Presentaba dos componentes en el plano orbital de 3I/ATLAS".

Ante esta aceleración Loeb afirmó que "si 3I/ATLAS es propulsado por el efecto cohete del gas eyectado, entonces la conservación del momento implica que el objeto perdería la mitad de su masa en una escala de tiempo característica igual a la velocidad de eyección dividida por la aceleración no gravitacional medida".

Cometa ATLAS Aavi Loeb 30-10-25 . (Crédito: kwalsh4a , Marshall Eubanks) "Para una velocidad de eyección térmica de unos cientos de metros por segundo, la vida media de evaporación de 3I/ATLAS es de 6 meses. Esto implica que, durante el mes que tarda 3I/ATLAS en recorrer una distancia espacial del orden de su perihelio respecto al Sol, perdería aproximadamente una décima parte de su masa. Esta pérdida de masa tan considerable debería ser detectable en forma de una gran columna de gas alrededor de 3I/ATLAS durante los próximos meses de noviembre y diciembre de 2025", añadió.

Loeb en vez de asumir que su aceleración se debe solo a efectos naturales, como la expulsión de gas y polvo, típico en cometas, sugiere que podría deberse a un motor interno, es decir, a algún tipo de tecnología. Además, se menciona otro dato llamativo: el cometa se ve más azul que el Sol cuando pasa por su punto más cercano a este. Eso es inusual, porque lo normal en un cometa natural es que se vea más rojizo.

Porque el polvo que expulsan los cometas generalmente vuelve más roja la luz que reflejan, y además su superficie debería ser mucho más fría que la del Sol, reforzando ese tono rojizo. Entonces, que 3I/ATLAS se vea azul resulta extraño y se considera una “anomalía” más en su comportamiento. Una explicación posible sería que hay algo muy caliente brillando o funcionando en su interior (como un motor o luz artificial). Pero también hay una explicación natural: la presencia de gas ionizado, en particular monóxido de carbono, que puede emitir luz azul cuando es energizado cerca del Sol.