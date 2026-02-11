Efecto Bud Bunny: tras su show en el Super Bowl se disparó la búsqueda para aprender español en Estados Unidos El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del cantante puertorriqueño despertó pasiones en el país gobernado por Donald Trump. Un estudio de mercado reveló que crecieron las búsquedas para aprender el idioma, con picos de más de 63.000 consultas diarias. Por + Seguir en







Bad Bunny en los Grammy 2026.

El impacto del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl despertó la curiosidad en Estados Unidos por aprender el español. Un estudio de mercado reveló que crecieron las búsquedas para aprender el idioma, con picos de más de 63.000 consultas diarias.

El paso del artista puertorriqueño por uno de los eventos deportivos más importantes para los estadounidenses, no sólo despertó la reacción de los republicanos y del propio Donald Trump, quien calificó al show como "el peor de la historia", sino que además caló más hondo de lo esperado. Según un estudio de la plataforma global de aprendizaje de idiomas Preply, las búsquedas para “aprender español” en Estados Unidos se dispararon hasta un 178%, con picos de más de 63.000 consultas diarias.

Ese interés repentino en el idioma podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un crecimiento estimado del 200% asociado a un momento cultural único nunca antes visto. En ese sentido, es importante destacar que esa curiosidad en el aprendizaje ya se manifestaba antes del evento. El tráfico de búsquedas había crecido un 89% por encima de los niveles habituales, pero tras la actuación del puertorriqueño, el fenómeno superó todo lo conocido.

Lady Gaga Bad Bunny Super Bowl 2026 Bad Bunny y Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La directora de marca de Preply explicó que constataron un aumento del 178% en las búsquedas de ‘aprender español’ después de la presentación, "lo que demuestra que los espectadores estaban más que entretenidos: estaban inspirados para aprender y conectarse con el idioma detrás del momento”.

Pero el fenómeno no sólo se midió en esta plataforma. Datos arrojados por otras apps para aprender idiomas reflejaron un aumento en la actividad de usuarios interesados en el español tras el show, lo que hace suponer que el “efecto Bad Bunny” se sintió en distintos frentes en los Estados Unidos.