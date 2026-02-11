11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Efecto Bud Bunny: tras su show en el Super Bowl se disparó la búsqueda para aprender español en Estados Unidos

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del cantante puertorriqueño despertó pasiones en el país gobernado por Donald Trump. Un estudio de mercado reveló que crecieron las búsquedas para aprender el idioma, con picos de más de 63.000 consultas diarias.

Por
Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny en los Grammy 2026.

El impacto del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl despertó la curiosidad en Estados Unidos por aprender el español. Un estudio de mercado reveló que crecieron las búsquedas para aprender el idioma, con picos de más de 63.000 consultas diarias.

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny.
Te puede interesar:

Congresistas republicanos pidieron "encerrar" a Bud Bunny por actos inmorales en el Super Bowl

El paso del artista puertorriqueño por uno de los eventos deportivos más importantes para los estadounidenses, no sólo despertó la reacción de los republicanos y del propio Donald Trump, quien calificó al show como "el peor de la historia", sino que además caló más hondo de lo esperado. Según un estudio de la plataforma global de aprendizaje de idiomas Preply, las búsquedas para “aprender español” en Estados Unidos se dispararon hasta un 178%, con picos de más de 63.000 consultas diarias.

Ese interés repentino en el idioma podría traducirse en hasta 737.000 nuevos estadounidenses explorando recursos formales para aprender español, un crecimiento estimado del 200% asociado a un momento cultural único nunca antes visto. En ese sentido, es importante destacar que esa curiosidad en el aprendizaje ya se manifestaba antes del evento. El tráfico de búsquedas había crecido un 89% por encima de los niveles habituales, pero tras la actuación del puertorriqueño, el fenómeno superó todo lo conocido.

Lady Gaga Bad Bunny Super Bowl 2026
Bad Bunny y Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Bad Bunny y Lady Gaga en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La directora de marca de Preply explicó que constataron un aumento del 178% en las búsquedas de ‘aprender español’ después de la presentación, "lo que demuestra que los espectadores estaban más que entretenidos: estaban inspirados para aprender y conectarse con el idioma detrás del momento”.

Pero el fenómeno no sólo se midió en esta plataforma. Datos arrojados por otras apps para aprender idiomas reflejaron un aumento en la actividad de usuarios interesados en el español tras el show, lo que hace suponer que el “efecto Bad Bunny” se sintió en distintos frentes en los Estados Unidos.

El "Benitobowl"

Así bautizaron al show que dio Bad Bunny en el corazón de uno de los eventos deportivos más importantes para los estadounidenses. El cantante de reggaetón fue el primer artista hispanohablante en liderar un show de medio tiempo en total español. El espectáculo estuvo cargado de símbolos de su país y que representan a la comunidad latinoamericana. “La actuación puso a millones de personas en contacto con la lengua española en una sola noche, creando un momento cultural a una escala inusualmente grande”, enfatizó la directiva de Preply.

A su vez, los datos arrojados por Google también mostraron el crecimiento en el interés de los estadounidense por "aprender español" y no sólo desde el idioma. También símbolos y referencias del espectáculo —como jíbaros, boricua, bomba y plena, perreo o coquí— despertaron la curiosidad por la identidad, historia y cultura del artista. Desde la figura del trabajador rural puertorriqueño hasta la pequeña rana convertida en emblema nacional, el mundo de Benito Antonio Martínez Ocasio despertó preguntas que trascienden lo musical.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

Quién es Lincoln Fox, el niño con sangre argentina que recibió el Grammy de las manos de Bad Bunny en el Superbowl

Quién es Lincoln Fox, el niño con sangre argentina que recibió el Grammy de manos de Bad Bunny en el Superbowl

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny, que tuvo una fuerte impronta latina.

Trump estalló contra el show de Bad Bunny: "Nadie entiende una palabra y el baile es repugnante"

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 protagonizado por Bad Bunny.

Fiesta latina en el Super Bowl XL: Bad Bunny protagonizó un histórico show de medio tiempo

Bad Bunny en los Grammy 2026.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

Revelación: el FBI confirmó que carceleros habrían simulado el cadáver de Epstein

Revelación: el FBI confirmó que carceleros habrían simulado el cadáver de Epstein

Rating Cero

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

La mediática tuvo una enfermedad infecciosa grave que le dejó secuelas renales.

"Estoy volviendo a la vida": la historia de resiliencia de "la profe" de Gran Hermano

Este episodio puso el foco en el agotamiento de la celebridades ante la fama.

Se conoció el motivo del enojo de Dua Lipa y su novio al salir de un restaurante

La influencer rechazó las críticas por sus fotos en la Favela Rocinha.

"Ni a palo": Tramara Báez enfureció porque la compararon con Wanda Nara por grabar un video en una favela

Ahora, llegó a la gran N roja una película sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2018, Un mar de enredos, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

De qué se trata Un mar de enredos, la comedia para toda la familia que se puede ver en Netflix

últimas noticias

James Van Der Beek fue diagnosticado de cáncer colorrectal en 2023 e hizo pública su enfermedad en 2024.

A los 48 años, murió James Van Der Beek, estrella de la exitosa serie Dawson's Creek

Hace 30 minutos
play

Tras varios días de conflicto policial en Santa Fe, Pullaro anunció que "ningún policía percibirá menos de $1.350.000"

Hace 33 minutos
Manifestantes contra la Policía en el Congreso.

La reacción del Gobierno a los incidentes en el Congreso: "Son delincuentes organizados"

Hace 43 minutos
El escándalo estalla mientras la actriz se encuentra en Argentina promocionando su nueva serie.

Las imágenes sobre la presunta infidelidad de Mauro Icardi mientras la China Suárez está en Argentina

Hace 54 minutos
play

Tensión entre la policía y manifestantes: balas de goma, piedras y 7 detenidos

Hace 1 hora