Bad Bunny protagonizará un histórico show de medio tiempo en el Super Bowl XL 2026: a qué hora es y cómo verlo en vivo en Argentina

El cantante puertorriqueño encabezará el espectáculo en la gran final de la NFL entre Seattle Seahawks y New England Patriots, en medio de las polémicas con el ICE y las políticas migratorias de Donald Trump.

Bad Bunny había estado en el show de medio tiempo del Super Bowl en 2020 acompañando a Shakira

El Super Bowl es, sin dudas, uno de los eventos deportivos más vistos del mundo, pero también presenta un condimento que es esperado: el show de medio tiempo que tendrá como artista principal a Bad Bunny y cantará en español, desafiando tradiciones y amplificando el alcance de la cultura latina.

Bad Bunny contra Donald Trump en los Grammy 2026: "Fuera ICE, no somos salvajes"

La final será este domingo, desde las 20.30, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con Seattle Seahawks y New England Patriots en busca del título. Pero durante el medio tiempo, se realizará el clásico show musical de 30 minutos.

El encargado de la actuación durante el descanso de la final de la NFL será el reciente ganador del Premio Grammy a Mejor Álbum del Año por Debí tirar más fotos. La presentación estará acompañada de lo que se podría declarar como una rebeldía en medio de la polémica por las declaraciones cruzadas entre Benito y el presidente Donald Trump acerca de ICE.

Su actuación será la primera vez en la que el espectáculo del medio tiempo se presente completamente en español. Ante las reacciones, el propio artista defendió la importancia de expresarse en su idioma natal , y en los Grammy subrayó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraños. Somos humanos y también somos estadounidenses”.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny estará sobre los escenarios del show de medio tiempo del Super Bowl, ya que lo había hecho en 2020 , pero en aquella oportunidad lo hizo como artista invitada de Shakira , quien cantó en inglés. Por su parte, Benito lo hizo mezclando el inglés con español.

Show de medio tiempo del Super Bowl: a qué hora es y cómo será

El Show de medio tiempo del Super Bowl será a las 21:30, hora argentina, y Zane Lowe de Apple Music mencionó que la actuación de Bad Bunny dura 13 minutos, cuando históricamente tiene un tiempo de 12 o 15 minutos.

En toda Sudamérica, el partido y show se podrán ver en televisión por cable a través de ESPN 2, pero también habrá una opción de streaming que será mediante Disney+, plataforma que integra los contenidos de ESPN.

Durante la entrevista, Bad Bunny adelantó que la presentación será “una gran fiesta” y agregó: “Lo que la gente puede esperar de mí... Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura. Pero de verdad que no quiero dar ningún 'spoiler'. Va a ser divertido”.

Si bien aún no se confirmó que vaya a tener artistas invitados, los medios locales especulan que puede estar acompañado sobre el escenario con otros colegas de la música latina. Entre los posibles invitados se especula con Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer López, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa y Alfonso Vélez.

Sin embargo, Univisión, detalló que según versiones extraoficiales entre otros invitados también incluirían a Taylor Swift, Lady Gaga, Drake, Post Malone, Billie Eilish, Daddy Yankee, Grupo Frontera, Beyoncé, Rihanna y El Alfa.