Quién es Lincoln Fox, el niño con sangre argentina que recibió el Grammy de manos de Bad Bunny en el Superbowl

Tiene apenas cinco años, raíces argentinas y egipcias, y se convirtió en uno de los momentos más emotivos del espectáculo del entretiempo de la NFL.

El show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny dejó múltiples postales, pero una de las más comentadas fue la participación de Lincoln Fox, el niño de cinco años que interpretó al cantante en su infancia y recibió simbólicamente el Grammy en el escenario. El detalle no pasó inadvertido: el pequeño tiene sangre argentina, un dato que rápidamente despertó interés en la región.

Donald Trump cuestionó la presentación de Bad Bunny, que tuvo una fuerte impronta latina.
Según se presenta en sus redes sociales, Lincoln Fox es actor y modelo infantil. Tiene ascendencia mitad argentina y mitad egipcia. Su participación formó parte del segmento del espectáculo en el que el artista puertorriqueño reconstruyó su camino desde la niñez hasta la consagración internacional.

Durante la escena, el cantante entregó el galardón al niño en representación del “Benito” que soñaba con la música, en un mensaje centrado en la perseverancia y la importancia de la infancia en la construcción de la identidad artística. La secuencia se convirtió en uno de los momentos más compartidos del show.

Tras la presentación, el propio Lincoln publicó un breve mensaje en sus redes: “Recordaré este día por siempre. Fue un verdadero placer”, escribió junto a imágenes del espectáculo.

La aparición del pequeño actor generó una inmediata repercusión entre el público latino, especialmente en Argentina, donde el dato de su ascendencia sumó un elemento adicional de cercanía a una de las postales más emotivas del evento deportivo y musical más visto del planeta.

