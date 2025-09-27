Dura advertencia de Rusia a la OTAN y la Unión Europea: "Cualquier agresión tendrá una respuesta decisiva" El canciller ruso se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para desestimar las recurrentes acusaciones sobre las intenciones de Moscú. Por







Serguéi Lavrov, canciller de Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, lanzó este sábado una dura advertencia a la OTAN y la Unión Europea (UE), al asegurar que cualquier agresión militar contra el territorio ruso obtendrá una "respuesta decisiva". La declaración se produce en un contexto de escalada de tensión por la guerra en Ucrania y recientes incidentes aéreos.

El canciller ruso se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para desestimar las recurrentes acusaciones sobre las intenciones de Moscú: "Se está acusando a Rusia de estar a punto de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente (Vladimir) Putin desacreditó de forma repetida estas provocaciones", afirmó Lavrov.

La tensión se incrementó recientemente en el flanco oriental de la OTAN. Días atrás, Estonia acusó formalmente a Moscú de haber enviado tres aviones de combate a su espacio aéreo sin autorización, un incidente que aviva las preocupaciones sobre violaciones territoriales.

La postura rusa se hizo pública justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldara la idea de derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza Atlántica. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Trump había reafirmado que Washington "defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN".

Lavrov expresó la alarma de Moscú ante los comentarios de algunos políticos en capitales de la UE y la OTAN, quienes han mencionado una Tercera Guerra Mundial como un "escenario probable" a raíz de la actual dinámica de confrontación.

El canciller ruso criticó duramente a estas figuras, acusándolas de socavar la estabilidad internacional. Declaró que "estas figuras están socavando cualquier esfuerzo por encontrar un justo equilibrio de intereses entre todos los miembros de la comunidad internacional al tratar de imponer sus planteamientos unilaterales a todos los demás".