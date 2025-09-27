27 de septiembre de 2025 Inicio
Dura advertencia de Rusia a la OTAN y la Unión Europea: "Cualquier agresión tendrá una respuesta decisiva"

El canciller ruso se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para desestimar las recurrentes acusaciones sobre las intenciones de Moscú.

Serguéi Lavrov

Serguéi Lavrov, canciller de Rusia.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, lanzó este sábado una dura advertencia a la OTAN y la Unión Europea (UE), al asegurar que cualquier agresión militar contra el territorio ruso obtendrá una "respuesta decisiva". La declaración se produce en un contexto de escalada de tensión por la guerra en Ucrania y recientes incidentes aéreos.

No se reportaron víctimas fatales tras el ataque. 
Ucrania lanzó un ataque masivo de drones contra una estación petrolera en Rusia

El canciller ruso se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) para desestimar las recurrentes acusaciones sobre las intenciones de Moscú: "Se está acusando a Rusia de estar a punto de planear un ataque contra la Alianza del Atlántico Norte y los países de la Unión Europea. El presidente (Vladimir) Putin desacreditó de forma repetida estas provocaciones", afirmó Lavrov.

La postura rusa se hizo pública justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldara la idea de derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de la Alianza Atlántica. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Trump había reafirmado que Washington "defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN".

Lavrov expresó la alarma de Moscú ante los comentarios de algunos políticos en capitales de la UE y la OTAN, quienes han mencionado una Tercera Guerra Mundial como un "escenario probable" a raíz de la actual dinámica de confrontación.

El canciller ruso criticó duramente a estas figuras, acusándolas de socavar la estabilidad internacional. Declaró que "estas figuras están socavando cualquier esfuerzo por encontrar un justo equilibrio de intereses entre todos los miembros de la comunidad internacional al tratar de imponer sus planteamientos unilaterales a todos los demás".

