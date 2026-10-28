28 de octubre de 2026 Inicio
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Balotaje en Brasil: el Tribunal Superior Electoral confirmó que votaron 34 mil personas después de la extensión

El punto más álgido de la elección que posteriormente ganó Lula da Silva se registró entre las 17 y las 18, cuando se registraron casi 33 mil sufragios. Fueron 24.268 las mesas que permanecieron abiertas después de las 17:10, de las cuales 6.766 cerraron a las 19.

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Los datos los proveyó el Tribunal Superior Electoral.

Los datos los proveyó el Tribunal Superior Electoral.

Un informe elaborado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) reveló que en la segunda vuelta presidencial se contabilizaron 34.393 sufragios pasadas las 17:00 en todo el país.

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La enorme mayoría de estas boletas, que fueron 32.299, ingresaron en la primera hora posterior al límite inicial, mientras que 1.981 se sumaron entre las 18:00 y las 19:00, y solo 13 se computaron después de las siete de la tarde. Las cifras surgen del análisis sobre 497.333 mesas que formalizaron su cierre con posterioridad al horario pautado anteriormente.

La extensión de la jornada electoral hasta las 19:00 obedeció a un fallo emitido por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. La resolución dio respuesta a los reclamos presentados por ambos espacios políticos en contienda, los cuales advirtieron severas complicaciones logísticas en el transporte público que obstaculizaron el traslado de los votantes durante el día de los comicios.

El balotaje en Brasil se vio atravesado por dificultades con el transporte p&uacute;blico, lo que oblig&oacute; a extender el horario de sufragio.

El balotaje en Brasil se vio atravesado por dificultades con el transporte público, lo que obligó a extender el horario de sufragio.

Balotaje en Brasil: el desglose de las mesas escrutadas

El balance del organismo electoral permitió desagregar el comportamiento de las mesas durante la prórroga. Un total de 473.065 mesas concluyeron sus tareas en el margen de diez minutos posterior a las 17:00, período que se considera la ventana técnica normal para emitir las actas impresas y dar por finalizado el proceso cuando no quedan ciudadanos en fila.

Por su parte, un grupo de 24.268 mesas permaneció operativo más allá de las 17:10 y en ellas se volcaron un total de 8.673 sufragios.

Asimismo, unas 6.766 mesas finalizaron la recepción de sobres luego de las siete de la tarde. En ellas se registraron 4.773 votos acumulados desde las 17:00, concentrándose la casi totalidad antes de las 19:00 y registrando únicamente 13 electores pasada esa hora.

En lo que tiene que ver con el mapa geográfico, San Pablo lideró la nómina de distritos con mayor cantidad de mesas abiertas tras las 17:10, con 6.093 circuitos y 2.496 sufragios, seguido por Río de Janeiro con 5.713 mesas y 2.349 votos, Bahía con 3.787 mesas y 1.656 votos, y Pernambuco con 1.872 mesas y 577 votos. El resto de los estados presentó cifras sensiblemente menores, sin superar en ningún caso el millar de mesas operativas fuera del lapso convencional.

Protocolo normativo y adaptación de los sistemas

La reglamentación de la Justicia Electoral de Brasil contempla que si a las 17:00 aún hay votantes esperando, las autoridades del centro deben repartir números de turno para garantizar el derecho al voto de cada persona presente. Por esta razón, la clausura de mesas en los minutos posteriores a la hora estipulada constituye un procedimiento ordinario.

Sin embargo, la medida cautelar del STF obligó a pausar temporalmente el centro de cómputos y la difusión pública de tendencias, retomando el conteo oficial a partir de las 19:00.

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