Ante la ONU, Volodimir Zelenski denunció que Rusia reclutó soldados de 47 países para luchar contra Ucrania El presidente ucraniano realizó la acusación ante el Consejo de Seguridad del organismo y criticó la cooperación militar de Vladimir Putin con otras naciones para sostener sus operaciones. Por Agregar C5N en









Zelenski en la ONU. ONU

Desde Nueva York, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este miércoles que Rusia incorporó ciudadanos de 47 países a sus fuerzas para participar de la guerra contra Ucrania, durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU donde también cuestionó la búsqueda de respaldo internacional de Vladimir Putin.

La acusación se produjo en una jornada marcada por las discusiones sobre la continuidad del conflicto y el papel de otros Estados en el enfrentamiento. Zelenski vinculó esa participación extranjera con los esfuerzos del Kremlin para ampliar sus recursos militares y afirmó: "Sabemos que Rusia utiliza en su guerra a ciudadanos de 47 países".

El mandatario ucraniano también se refirió a Corea del Norte y la cooperación militar con Moscú, además de informar que dos soldados norcoreanos capturados por las fuerzas de Kiev fueron entregados recientemente a las autoridades de Corea del Sur. Según su exposición, la participación extranjera forma parte de una estrategia para sostener las operaciones.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Vladimir Putin, de Rusia. Web Durante su intervención, Zelenski advirtió además que Ucrania mantendrá sus ataques contra instalaciones energéticas rusas durante el próximo invierno, como respuesta a las ofensivas sobre su infraestructura eléctrica y de calefacción. "Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros", expresó ante los representantes del organismo internacional.

Qué sanciones aprobó Estados Unidos contra Rusia por la guerra en Ucrania La promulgación de la Ley de Sanciones a Rusia e Irán "Lindsey O. Graham", firmada por Donald Trump tras más de un año de negociaciones. El paquete contempla medidas contra funcionarios, bancos y la denominada flota petrolera "fantasma" rusa, vinculadas al financiamiento del conflicto.