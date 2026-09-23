23 de septiembre de 2026 Inicio
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Ante la ONU, Volodimir Zelenski denunció que Rusia reclutó soldados de 47 países para luchar contra Ucrania

El presidente ucraniano realizó la acusación ante el Consejo de Seguridad del organismo y criticó la cooperación militar de Vladimir Putin con otras naciones para sostener sus operaciones.

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Zelenski en la ONU. 

Zelenski en la ONU. 

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Desde Nueva York, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció este miércoles que Rusia incorporó ciudadanos de 47 países a sus fuerzas para participar de la guerra contra Ucrania, durante una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU donde también cuestionó la búsqueda de respaldo internacional de Vladimir Putin.

El presidente de Ucrania aseguró que las fuerzas de su país atacaron durante la noche una instalación clave de la industria petrolera rusa y un centro logístico en la región de Moscú.
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El mandatario ucraniano también se refirió a Corea del Norte y la cooperación militar con Moscú, además de informar que dos soldados norcoreanos capturados por las fuerzas de Kiev fueron entregados recientemente a las autoridades de Corea del Sur. Según su exposición, la participación extranjera forma parte de una estrategia para sostener las operaciones.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Vladimir Putin, de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y Vladimir Putin, de Rusia.

Durante su intervención, Zelenski advirtió además que Ucrania mantendrá sus ataques contra instalaciones energéticas rusas durante el próximo invierno, como respuesta a las ofensivas sobre su infraestructura eléctrica y de calefacción. "Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros", expresó ante los representantes del organismo internacional.

Qué sanciones aprobó Estados Unidos contra Rusia por la guerra en Ucrania

La promulgación de la Ley de Sanciones a Rusia e Irán "Lindsey O. Graham", firmada por Donald Trump tras más de un año de negociaciones. El paquete contempla medidas contra funcionarios, bancos y la denominada flota petrolera "fantasma" rusa, vinculadas al financiamiento del conflicto.

La norma también habilita al Poder Ejecutivo estadounidense a aplicar aranceles de hasta el 100% sobre los principales compradores de hidrocarburos rusos, entre ellos China e India. La disposición contempla excepciones para países que importen menos del 15% del gas exportado por Rusia y demuestren avances relevantes para reducir esas adquisiciones.

Donald Trump.

Donald Trump.

La iniciativa obtuvo amplias mayorías bipartidistas en el Congreso de Estados Unidos, aunque generó objeciones dentro del Partido Demócrata por las facultades otorgadas a la Casa Blanca. Sectores encabezados por Hakeem Jeffries advirtieron que el mecanismo podría afectar también a aliados europeos y generar consecuencias sobre la economía estadounidense.

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