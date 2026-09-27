27 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Racing por la Copa Argentina

El equipo de Rodolfo Arruabarrena dio vuelta el partido y le ganó 3-2 a la Academia, por lo que avanzó a las semifinales. Ahora, intentará conseguir una nueva victoria en su siguiente encuentro.

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Boca le ganó a Racing en Rosario.

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El próximo encuentro de Boca será contra Unión, en el marco de la fecha 11 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El cruce se jugará el viernes desde las 21:30 en la Bombonera y se tratará de la vuelta a la actividad del Xeneize y el Tatengue en el campeonato local tras el parate por la Fecha FIFA.

Leandro Paredes, capitán de Boca.

Leandro Paredes, capitán de Boca.

El último enfrentamiento entre el conjunto de La Ribera y el de Santa Fe se produjo el 15 de marzo, cuando empataron 1-1 en el estadio 15 de Abril por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026. En aquel partido, Julián Palacios abrió el marcador para el Tatengue y luego lo equiparó Miguel Merentiel para el Xeneize, que había mostrado un flojo desempeño en Santa Fe y rescató una igualdad con gusto a poco.

El campeonato local es clave para Boca debido a que es una de las vías para clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguir ese objetivo, deberá consagrarse campeón o finalizar en las primeras tres posiciones de la tabla anual.

Agustín Orión habló de la histórica patada a Leandro Paredes en Boca

En julio de 2013, durante un entrenamiento a puertas abiertas conducido por Carlos Bianchi en Casa Amarilla, ocurrió uno de los episodios más polémicos del vestuario de Boca Juniors. En un ejercicio de fútbol reducido, un joven Leandro Paredes -quien en ese entonces tenía 19 años recién cumplidos- quedó mano a mano con Agustín Orión e intentó amagarle antes de definir. El referente xeneize reaccionó mal, lo cruzó feo desde atrás y le provocó la rotura del ligamento deltoideo y un esguince grave en el tobillo izquierdo. A 13 años de la histórica patada, el ahora exarquero recordó ese momento: "Una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol", reconoció.

A más de una década de aquella jugada grabada por las cámaras de televisión, Orión se sinceró durante una entrevista en el programa de streaming Todo por la Misma. El exarquero reconoció que la acción representó "una de las cosas más feas" que le tocó atravesar en el fútbol y aseguró que íntimamente la pasó muy mal. Asimismo, el actual presidente de Ferrocarril Midland remarcó que le pidió disculpas al mediocampista y aclaró que no busca justificarse, dado que nadie sale a una práctica con la intención de lesionar a un compañero.

que percibió lo sucedido. Durante su paso por el París Saint-Germain, el volante reveló que Orión había anticipado en una jugada previa su intención de lastimarlo y lamentó la falta de contención por parte del cuerpo técnico y la dirigencia. De hecho, el futbolista admitió que el episodio y la posterior gestión del club resultaron determinantes para tomar la decisión de emigrar en enero de 2014 rumbo a la Roma.

La lesión marginó a Paredes de las canchas durante 99 días y le impidió disputar diez partidos oficiales de la temporada con el Xeneize. Mientras el mediocampista iniciaba su carrera en el fútbol europeo -trayecto en el que terminaría consagrándose campeón de América y del mundo con la Selección argentina-, Orión permaneció en la institución hasta mediados de 2016, completando 202 partidos y cuatro títulos. Pese a la incomodidad inicial, el exarquero confirmó que le envió mensajes de texto pidiendo perdón y que ambos pudieron volver a hablar y compartir plantel.

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