11 de noviembre de 2026 Inicio
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Keiko Fujimori viajará a China durante la visita del Papa a Perú: "Tengo obligaciones que cumplir"

La mandataria confirmó su viaje a Pekín para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Su partida anticipada le impedirá presenciar el acto de cierre del pontífice en Lima.

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Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, presidenta de Perú.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, confirmó este miércoles su decisión de viajar a China mientras el papa León XIV concluye su visita oficial en el país, luego de tramitar la autorización correspondiente ante el Senado para ausentarse del país entre el 15 y el 21 de noviembre.

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La partida de la mandataria provocó duras críticas en las redes sociales, toda vez que su ausencia coincidirá con la multitudinaria misa de clausura que el Santo Padre oficiará en la Base Aérea de Las Palmas de Lima.

Frente a los cuestionamientos por su inasistencia al tramo final de la gira papal, la jefa de Estado rechazó cualquier intención de desaire hacia el Vaticano. "Jamás se me ocurriría desairar al Papa León XIV. Soy católica creyente y practicante", declaró Fujimori ante las cámaras de Canal N.

El cronograma oficial establece que la mandataria recibirá al pontífice en el Palacio de Gobierno, previo al discurso que la máxima autoridad de la Iglesia Católica brindará en el Gran Teatro Nacional.

La gira papal concluirá en Lima luego de un extenso recorrido institucional

El itinerario del Sumo Pontífice contempla un trayecto que incluye las localidades de Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, periplo que finalizará el lunes 16 con el servicio religioso masivo en la capital peruana.

La mandataria peruana justificó su salida de la nación con el argumento de una audiencia bilateral impostergable pactada para el 17 de noviembre con el presidente chino, Xi Jinping, en la antesala de la Semana de Líderes del APEC en Shenzhen.

"Estamos con mucha ilusión y (el papa) va a ser recibido por todos los peruanos", expresó la presidenta, para luego ratificar la prioridad de su agenda internacional al afirmar: "Como presidenta, tengo obligaciones de Estado que cumplir".

El traslado de la jefa de Estado hacia la cumbre económica evoca en la opinión pública la histórica participación de su padre, Alberto Fujimori, en la reunión del APEC del año 2000 en Brunéi, previa a su renuncia presidencial vía fax desde Japón.

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