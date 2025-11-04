4 de noviembre de 2025 Inicio
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó que Estados Unidos enviará tropas para combatir el narcotráfico

En las últimas horas había surgido un informe en el que se aseguraba que la Casa Blanca planificaba enviar tropas a México. Pero la mandataria sostuvo que “No estamos de acuerdo con ningún proceso de interferencia o intervencionismo".

“Siempre le he dado las gracias, presidente Trump. Pero no, México es un país libre, independiente y soberano”, dijo Claudia Sheinbaum.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó las versiones de que Estados Unidos planea enviar tropas a su país vecino para enfrentarse a las bandas del crimen organizado que controlan el narcotráfico. "Eso no va a suceder", sostuvo este martes la mandataria, durante su conferencia de prensa matutina.

“No estamos de acuerdo con ningún proceso de interferencia o intervencionismo", aseguró la presidenta mexicana, después de que el medio estadounidense NBC News publicara un informe en el que diferentes funcionarios de la Casa Blanca comenzaron a planificar un despliegue de tropas y oficiales de inteligencia hacia tierras aztecas.

El informe señaló que, si bien la operación no era inminente y no se había tomado una decisión definitiva, ya habían comenzado las primeras etapas del entrenamiento, así como las conversaciones sobre el alcance de la operación. Las tropas estadounidenses operarían bajo la autoridad de la CIA, la agencia de inteligencia norteamericana.

Sheinbaum insistió que su administración “no tenía información” sobre esta incursión militar, aunque admitió que, en conversaciones telefónicas con Trump, él se había ofrecido a enviar tropas para enfrentar el crimen organizado.

“Siempre le he dado las gracias, presidente Trump. Pero no, México es un país libre, independiente y soberano”, aseguró Sheinbaum. Además, la presidenta contó que se había alcanzado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que fue negociado durante varios meses. “Vamos a seguir trabajando dentro de este marco de entendimiento, que tiene principios muy claros y que respeta nuestra soberanía y nuestra territorialidad", agregó.

“Algunos abogan por la militarización y la guerra, como ocurrió con la guerra contra las drogas. Eso no funcionó", cerró la presidenta de México.

