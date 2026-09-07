Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 8 de septiembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 8 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
El organismo detalló que podrán cobrar este lunes los beneficiarios de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo que tengan DNI terminados en 0.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los titulares de Asignaciones Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizado en 0.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Anses comunicó que las titulares de la Asignación de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento perciben sus beneficios de agosto hasta el 11 de septiembre con todas las terminaciones de DNI.
Pensiones No Contributivas
Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes este martes con DNI finalizados en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus haberes hasta el 11 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.