Este es el perfume favorito de Pampita: cuánto sale

Una fragancia clásica volvió al centro de la escena luego de revelarse la elección personal de la modelo.

Su precio accesible la convirtió en una alternativa tentadora para cientos de seguidores.

La elección de perfume de una celebridad suele generar curiosidad, especialmente cuando se trata de alguien con tanta influencia en moda y estilo como Pampita . La modelo dejó al descubierto cuál es la fragancia que la acompaña en su rutina diaria y el dato llamó la atención por su accesibilidad.

A diferencia de otras figuras públicas que suelen inclinarse por perfumes de lujo o ediciones exclusivas, Pampita prefiere un aroma tradicional, con historia y muy presente en perfumerías argentinas. Este detalle despertó aún más interés entre quienes buscan opciones elegantes sin dejar el sueldo en la compra.

El perfume se volvió tema de conversación porque mezcla un perfil floral clásico con una amplia variedad de notas que lo vuelven versátil, delicado y fácilmente reconocible. Su precio actual en el país también lo ubica como una alternativa atractiva para quienes buscan calidad sin gastar de más.

La fragancia elegida por Pampita es Anais Anais, de la firma Cacharel. La modelo mencionó en una entrevista que es su aroma predilecto para el uso cotidiano, una elección que sorprendió por su carácter accesible y su larga trayectoria en el mercado.

Este perfume pertenece a la familia floral y se distingue por una estructura aromática compleja . Entre sus notas de salida figuran jacinto, azucena blanca, madreselva, bergamota, grosellas negras, limón, galbano, flor de azahar y lavanda.

En el corazón predominan el clavel, el jazmín marroquí, los nardos, el lirio del valle, el iris y la rosa, mientras que la base se sostiene sobre matices cálidos como el sándalo, el pachulí, el cedro, el ámbar, el cuero, el musk y el vetiver.

Ese contraste entre flores frescas y notas más profundas es lo que le otorga su sello característico: dulce sin exagerar, clásico pero vigente, delicado y duradero.

Cuánto sale el perfume favorito de Pampita

En Argentina, Anais Anais se comercializa a precios que lo ubican dentro de la franja media del mercado, por lo que resulta accesible comparado con otras fragancias usadas por celebridades.

En diversas plataformas y sitios de perfumerías es posible encontrar la presentación de 30 ml en alrededor de $80.000, mientras que la de 50 ml está cerca de $102.000 y la de 100 ml cuesta aproximadamente $130.000. Sus precios se mantiene como una opción económica dentro de las fragancias importadas más tradicionales.