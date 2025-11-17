El embajador argentino en EEUU defendió el acuerdo y rechazó las críticas: "Va a catalizar inversiones"

Alec Oxenford señaló que el tratado apunta a "la integración de las economías" y es "una señal muy importante para los inversores". "Se da acceso a la producción argentina al mercado más grande del mundo. No entiendo cómo eso puede ser malo", sostuvo.

El embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, defendió el acuerdo comercial entre ambos países y aseguró que criticarlo "es absurdo", ya que "va a catalizar inversiones" y permitirá que la producción local acceda "al mercado más grande del mundo".

"Esta es una señal muy importante para los inversores de todo el mundo. Argentina pasó una señal de que es más confiable, más estable y va en la dirección correcta. Esa señal va a catalizar inversiones para Argentina y ya lo empezamos a ver", afirmó este lunes.

Oxenford señaló que, si bien los detalles se conocerán una vez que se firme el acuerdo, "es absurdo" que las críticas provengan de la provincia de Buenos Aires, ya que "las únicas provincias que en este momento podrían decir con certeza absoluta que esto es positivo, son las productoras de carne".

"Una de las pocas áreas de contenido que ya son claras es el cambio en el acceso del mercado de carne argentina a Estados Unidos, y eso afecta positivamente a la provincia de Buenos Aires", remarcó en Radio Mitre. También rechazó las posturas que sostienen que el acuerdo es "malo" para Argentina.

"Se reconoce muy positivamente la agenda de reformas argentina. Se ajustan aranceles recíprocamente, o sea, se da acceso a la producción argentina al mercado más grande del mundo. Esto significa más exportaciones, más importaciones, principalmente bienes de capital, precios más bajos para los consumidores y mejor clima de inversiones. ¿Cómo puede ser eso mala noticia?", cuestionó.

El embajador comparó la situación actual del país con la de Polonia en 1991, cuando "salía de años de estatismo y comunismo". "En ese momento, Estados Unidos se acerca junto con el FMI; empieza un proceso de disciplina fiscal y privatizaciones, y el producto bruto se multiplicó por 7", recordó. En ese sentido, señaló que hoy "Argentina sale de años de estatismo y populismo".

"Una vez que se implemente el tratado, que va a ser seguramente el primero de muchos que nos van a ir llevando a la integración de las economías, va a depender de cómo los argentinos, las empresas argentinas y las empresas internacionales se comporten. Pero la historia nos indica que el camino es bueno", aseguró Oxenford.

"Los incentivos están puestos para que seamos parte de un proceso de generación de prosperidad, sostenible y de largo plazo. Estamos en un momento geopolítico único donde hay una relocalización de las cadenas de valor y, si somos inteligentes, podemos ser una parte fundamental de eso. Es la primera vez desde los años '40 que estaríamos del lado correcto de la historia", concluyó.