Nazarena Vélez, Barbie y Ale Maglietti no tuvieron filtro y revelaron su secreto más íntimo

Las conductoras, ahora en streaming, protagonizaron un momento viral al hacer confesiones y revelar con humor ciertas particularidades de sus vidas.

Las famosas Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti protagonizaron un episodio que rápidamente escaló en viralidad, donde la dinámica relajada de la charla permitió que surgieran confesiones inesperadas, referencias personales y un intercambio cargado de humor espontáneo, acerca de cuestiones íntimas.

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El eje inicial de la conversación giró en torno a temas de salud íntima , especialmente vinculados a la incontinencia urinaria , los cambios en el cuerpo con el paso del tiempo y las experiencias relacionadas con el embarazo , lo que derivó en un intercambio cada vez más distendido entre las tres protagonistas. En ese clima de confianza, las conductoras y panelistas comenzaron a compartir detalles con total desinhibición, lo que generó reacciones inmediatas tanto en el estudio como en la audiencia digital.

Por caso, Nazarena Vélez expresó con humor: “Antes podía controlar cuando tenía ganas de hacer pis. Yo ahora tengo ganas de hacer pis y tengo que ir a hacer pis. No te retengo. La vejiga no me hace caso” . A su vez, Barbie Vélez sumó su experiencia al recordar: “A mí me pasaba en el embarazo” . En ese mismo intercambio, Alejandra Maglietti aportó su propia mirada desde la intimidad del diálogo grupal.

El momento que terminó de convertir el segmento en un fenómeno viral ocurrió cuando la conversación derivó hacia un terreno completamente inesperado dentro del formato de Storytime, el programa de Bondi Live, donde Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti protagonizaron un intercambio desopilante.

Entonces, Nazarena soltó a la mesa: “Por eso hay que hacer mucho ejercicio de la puchaina, o como la llames. Hay distintos nombres. ¿Tu vagina no tiene nombre?”.

BARBIE VELEZ barbie-velez-confeso-su-amor-platonico-por-un-cantante-foto-instagram-barbiepucheta-RAS3YYJO5FC63RCEVSDTNPJPFE Barbie Vélez acompaña a su madre en el programa de streaming.

Y ni bien abrieron la temática sobre "nombres para sus partes íntimas", Barbie recogió el guante y respondió sin dudar que a su parte íntima la llama “la casita”, lo que generó la primera reacción de complicidad en el estudio.

Luego, Alejandra, con cierta timidez, pero en clave humorística, expresó que la apodó “la chuchi”, lo que elevó aún más el tono relajado del intercambio.

alejandra-maglietti-bendita-2jpg Alejandra Maglietti complementó con humor una charla viral con las Vélez.

Finalmente, Nazarena Vélez cerró el momento con una serie de opciones que incluyeron a “la mimosa” y “la cariñosa”, en lo que se consolidó como un segmento de streaming que combinó mucho humor sobre temas delicados como las partes íntimas.