Tras el ataque en Nigeria, el secretario de Guerra de Donald Trump advirtió que "habrá más" "El Presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar", alertó desde redes sociales Pete Hegseth. Mientras tanto, el mandatario de Estados Unidos justificó el ataque en defensa a la "masacre de cristianos" que ocurre en el territorio.







“Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, aseguró Trump. AFP “Si no detenían la masacre de cristianos, iban a pagar un alto precio, y esta noche así fue”, aseguró Trump. Department of War 🇺🇸 @DeptofWar

Tras el bombardeo que realizó Estados Unidos a objetivos de ISIS en Nigeria, el secretario de Guerra de Donald Trump advirtió que "habrá más". En sus redes sociales escribió que "el presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar".

Mediante un mensaje en redes sociales, Pete Hegeth, secretario de guerra de Estados Unidos, aseguró que "el Departamento de Guerra siempre está listo, y así lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad".

Eso no es todo, desde el Departamento de Defensa compartieron un comunicado firmado por Donald Trump, sobre el ataque que se llevó a cabo el día de ayer."Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", expresó Trump.

.@POTUS "Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025 La operación militar constituyen la primera acción estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se producen después de semanas de presión diplomática y sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos.