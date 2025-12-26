Tras el ataque en Nigeria, el secretario de Guerra de Donald Trump advirtió que "habrá más"

Tras el bombardeo que realizó Estados Unidos a objetivos de ISIS en Nigeria, el secretario de Guerra de Donald Trump advirtió que "habrá más". En sus redes sociales escribió que "el presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar".
Mediante un mensaje en redes sociales, Pete Hegeth, secretario de guerra de Estados Unidos, aseguró que "el Departamento de Guerra siempre está listo, y así lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad".
Eso no es todo, desde el Departamento de Defensa compartieron un comunicado firmado por Donald Trump, sobre el ataque que se llevó a cabo el día de ayer."Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical", expresó Trump.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeptofWar/status/2004351717131903272&partner=&hide_thread=false
La operación militar constituyen la primera acción estadounidense en Nigeria bajo la administración Trump y se producen después de semanas de presión diplomática y sanciones, incluyendo restricciones de visado a responsables nigerianos vinculados a la violencia contra cristianos.
El 31 de octubre, Trump había afirmado en sus redes que miles de cristianos estaban siendo asesinados en Nigeria por "islamistas radicales", declarando que Nigeria era un "país de especial preocupación". En la víspera de Navidad, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, compartió un “mensaje de buena voluntad navideña” en el que deseó Feliz Navidad a los cristianos de su país y del mundo, y pidió paz entre personas de diferentes creencias religiosas.