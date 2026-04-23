23 de abril de 2026 Inicio
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Donald Trump ordenó destruir las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos le exigió a la Armada que impida la colocación de explosivos en el agua y aseguró que su país tiene el "control total" de la región. Además, se refirió a una disputa de poder en Teherán.

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Donald Trump aseguró que tiene control total sobre el estrecho.

Donald Trump aseguró que tiene "control total" sobre el estrecho.

Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ordenó a la Marina "que dispare y destruya cualquier embarcación" de Irán que instale minas en el mar del estrecho de Ormuz. "¡Sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!", celebró el mandatario.

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"No debe haber vacilación alguna", pidió el empresario republicano este jueves en Truth Social, y detalló: "Además, nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor!".

El estrecho de Ormuz es el principal activo de Irán para negociar con Estados Unidos, ya que el precio del petróleo a nivel internacional varía de acuerdo a cómo avanzan las negociaciones entre ambos países y las decisiones que toman en este sector. Por allí pasan barcos cargados de crudo hacia cualquier parte del mundo.

Donald Trump Truth Social
La publicación de Donald Trump en Truth Social. Traducción: Google.

La publicación de Donald Trump en Truth Social. Traducción: Google.

En la misma red social, Trump advirtió que Irán está teniendo "muchísima dificultad para averiguar quién es su líder". "¡Simplemente no lo saben!", deslizó el mandatario estadounidense, y señaló una interna por el poder en Teherán.

El jefe de Estado describió: "La lucha entre los 'duros', que han estado perdiendo terriblemente en el campo de batalla, y los 'moderados', que no son nada moderados pero están ganando respeto, es una locura".

A la par, el republicano aseguró que Estados Unidos tiene "control total" sobre el estrecho de Ormuz. "Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está sellado herméticamente hasta que Irán logre llegar a un acuerdo", concluyó.

Irán recibió dinero por los peajes en el estrecho de Ormuz

Las autoridades de Irán informaron que ya recibieron el primer pago correspondiente a las tasas impuestas al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Esto se da en el marco de las restricciones aplicadas tras la ofensiva militar lanzada a fines de febrero por Israel y Estados Unidos.

"El primer ingreso por las cuotas en el estrecho de Ormuz ya fue depositado en una cuenta del Banco Central", afirmó el vicepresidente segundo del Parlamento iraní, Hayi Babaei, según consignó la agencia oficial Mehr.

Estrecho Ormuz
Ir&aacute;n sigue limitando el paso de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz.

Irán sigue limitando el paso de embarcaciones por el Estrecho de Ormuz.

El gobierno iraní permitió la circulación de buques sin vínculos con países considerados "enemigos", siempre que abonaran las tarifas establecidas y operaran bajo coordinación con sus Fuerzas Armadas. En tanto, las medidas adoptadas por Teherán incluyen limitaciones al paso de embarcaciones por esta vía clave para el comercio energético global.

El 17 de abril, Irán había anunciado el levantamiento de estas limitaciones tras confirmarse un alto el fuego temporal en Líbano. Sin embargo, la medida se revirtió a las horas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrara la decisión iraní pero aclarara que las fuerzas de su país mantendrían el bloqueo en la zona.

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