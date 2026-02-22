22 de febrero de 2026 Inicio
Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

Christopher Landau, alto funcionario del Departamento de Estado, reconoció la operación militar que terminó con la vida del jefe del CJNG, al que señaló como uno de los narcotraficantes más brutales y despiadados de la región. "Un golpe histórico para México, Estados Unidos y América Latina", destacó.

Christopher Landau

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU., reaccionó de inmediato al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrido este domingo en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo del Ejército Mexicano. En su cuenta de X, calificó el hecho como “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

Jens-Frederik Nielsen, el primer ministro de Groenlandia.
Groenlandia rechazó el barco hospital que anunció Donald Trump: "No, gracias"

El funcionario destacó que se trataba de “uno de los capos más sanguinarios y despiadados” y cerró su mensaje en español con una frase dirigida a las fuerzas mexicanas: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana.” La reacción refleja la relevancia que Washington otorga a la eliminación de un objetivo considerado por la DEA tan peligroso como el líder del Cártel de Sinaloa.

Pasados algunos minutos de su primer posteo, Landau moderó su entusiasmo inicial con un segundo mensaje. Admitió seguir con “gran tristeza y preocupación” por los brotes de violencia en varios estados tras la muerte de Oseguera Cervantes y advirtió que la reacción del crimen organizado no le sorprendía. “No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos flaquear”, escribió, antes de cerrar con un alentador “¡Ánimo México!”.

Los dos mensajes del funcionario de alto rango de Washington reflejan la tensión en el discurso de la administración de Donald Trump frente al narcotráfico: la necesidad de exhibir victorias palpables se combina con la certeza de que cada golpe a un cártel desata nuevas olas de violencia. En la misma línea, Sara Carter, zar antidrogas designada por Trump, celebró la “exitosa eliminación” de El Mencho y advirtió que los grupos criminales ya estaban reaccionando.

