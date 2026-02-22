22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quién era el joven de 21 años abatido por acercarse armado y con nafta a la residencia de Donald Trump

El Servicio Secreto mató este domingo a un hombre en las inmediaciones de Mar-a-Lago. Su familia había denunciado su desaparición.

Por
Mar-a-Lago

Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida.

Austin Tucker Martin tenía 21 años, era de Carolina del Norte, y en las primeras horas de este domingo fue asesinado por el Servicio Secreto por ingresar armado al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia y club privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach, Florida.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 
Te puede interesar:

Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

Martin vivía en Cameron, una pequeña localidad de Carolina del Norte, en la región de Sandhills, cercana a Pinehurst, conocida por sus campos de golf. El New York Post señaló que el atacante compartía dibujos y acuarelas de campos de golf de su región en redes sociales, con escasa interacción pública.

El joven se había acercado a la vivienda de Trump con una escopeta y un bidón de combustible. La investigación sobre las motivaciones que lo empujaron a transgredir los límites de la mansión del mandatario estadounidense sigue en curso.

Según informó el vocero del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, el joven había sido reportado como desaparecido por su familia el sábado. En el equipo de investigación creen que salió de Carolina del Norte rumbo al sur y que adquirió el arma durante el trayecto. En su vehículo fue hallada la caja de la escopeta.

Cómo abatieron a Austin Tucker Martin

Martin ingresó a través del portón norte de Mar-a-Lago cuando salió otro vehículo e inmediatamente lo confrontaron agentes del Servicio Secreto y un policía del sheriff del condado de Palm Beach.

El sheriff Rick Bradshaw detalló que le ordenaron soltar el bidón de combustible y el arma, pero solo dejó el bidón y "levantó la escopeta en posición de disparo". En ese momento, los dos agentes federales y el oficial local abrieron fuego y lo asesinaron. Las autoridades indicaron que la amenaza fue "neutralizada" y que no hubo otros heridos.

El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, se encontraban en la Casa Blanca cuando ocurrió la transgresión, según confirmaron funcionarios. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, elogió la rápida actuación del Servicio Secreto y afirmó que las fuerzas federales trabajan “24/7” para proteger al mandatario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Servicio Secreto de Estados Unidos denunció un tiroteo en las inmediaciones de Mar-a-Lago

Tiroteo en Mar-a-Lago, el complejo de Trump: un hombre armado fue abatido por fuerzas de seguridad

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó que en el ataque fueron asesinadas tres personas.

EEUU volvió a atacar una embarcación cerca de las costas de Venezuela: hay tres muertos

Donald Trump subirá los aranceles a productos importados. 

Pese al fallo de la Corte de EEUU, Trump endurece su postura y subirá a 15% los aranceles globales

El presidente de EEUU expresó sentirse decepcionado con algunos miembros de la Corte.

Tras el revés de la Corte Suprema, Trump anunció un nuevo arancel global del 10%

Sin nombrarlo, Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei. 

Fuerte crítica de Villarruel a Milei: "Sin producción nacional no hay políticas de gobierno"

Se centra en los gravámenes recíprocos. 

Duro golpe para Trump: la Corte de EEUU anuló la mayoría de los aranceles globales

Rating Cero

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

últimas noticias

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE.UU  felicitó a las fuerzas de seguridad mexicanas. 

Washington celebró la caída de 'El Mencho': "Los buenos son más que los malos"

Hace 3 minutos
El hombre  quedó tendido sobre el techo de una vivienda colindante ubicada a menor altura.

Un albañil rozó un cable de alta tensión, recibió una descarga eléctrica y cayó desde un segundo piso

Hace 5 minutos
Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

Hace 16 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Hace 33 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 23 de febrero

Hace 36 minutos