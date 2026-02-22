Quién era el joven de 21 años abatido por acercarse armado y con nafta a la residencia de Donald Trump

Austin Tucker Martin tenía 21 años, era de Carolina del Norte, y en las primeras horas de este domingo fue asesinado por el Servicio Secreto por ingresar armado al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, la residencia y club privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Palm Beach, Florida.
Martin vivía en Cameron, una pequeña localidad de Carolina del Norte, en la región de Sandhills, cercana a Pinehurst, conocida por sus campos de golf. El New York Post señaló que el atacante compartía dibujos y acuarelas de campos de golf de su región en redes sociales, con escasa interacción pública.
El joven se había acercado a la vivienda de Trump con una escopeta y un bidón de combustible. La investigación sobre las motivaciones que lo empujaron a transgredir los límites de la mansión del mandatario estadounidense sigue en curso.
Según informó el vocero del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, el joven había sido reportado como desaparecido por su familia el sábado. En el equipo de investigación creen que salió de Carolina del Norte rumbo al sur y que adquirió el arma durante el trayecto. En su vehículo fue hallada la caja de la escopeta.
Cómo abatieron a Austin Tucker Martin
Martin ingresó a través del portón norte de Mar-a-Lago cuando salió otro vehículo e inmediatamente lo confrontaron agentes del Servicio Secreto y un policía del sheriff del condado de Palm Beach.
El sheriff Rick Bradshaw detalló que le ordenaron soltar el bidón de combustible y el arma, pero solo dejó el bidón y "levantó la escopeta en posición de disparo". En ese momento, los dos agentes federales y el oficial local abrieron fuego y lo asesinaron. Las autoridades indicaron que la amenaza fue "neutralizada" y que no hubo otros heridos.
El presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, se encontraban en la Casa Blanca cuando ocurrió la transgresión, según confirmaron funcionarios. La vocera presidencial, Karoline Leavitt, elogió la rápida actuación del Servicio Secreto y afirmó que las fuerzas federales trabajan “24/7” para proteger al mandatario.