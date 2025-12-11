Estados Unidos sancionó a tres sobrinos de Maduro y a seis barcos vinculados con petróleo venezolano Las medidas fueron anunciadas por el Tesoro estadounidense, a través de su titular, Scott Bessent en medio de la escalada de tensiones entre Washington y Caracas. Por + Seguir en







El Tesoro sancionó a varios familiares de Maduro El Tesoro sancionó a varios familiares de Maduro.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres sobrinos del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y a seis empresas petroleras que transportan petróleo del país caribeño, en una acción que amplía las restricciones previas sobre figuras acusadas de sostener el aparato político y financiero del régimen venezolano.

En medio de las tensiones entre Washington y Caracas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a tres sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro: Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron conocidos como los "sobrinos narco" de Flores después de que fueran arrestados en Haití y condenados en Estados Unidos en 2016 por cargos de tráfico de cocaína.

Carlos Erik Malpica Flores, el tercer sobrino, está vinculado a la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), y fue sancionado por el Tesoro en 2017. Mientras que Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño involucrado en la industria petrolera, también fue sancionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecScottBessent/status/1999201632597238201&partner=&hide_thread=false Nicolas Maduro and his criminal associates in Venezuela are flooding the United States with drugs that are poisoning the American people. These sanctions undo the Biden Administration’s failed attempt to make a deal with Maduro, enabling his dictatorial and brutal control at the… https://t.co/8wc9KjEfw7 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) December 11, 2025 "Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense", expresó en su cuenta de X, el titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessentt.

Además, añadió: "Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes".