Estados Unidos sancionó a tres sobrinos de Maduro y a seis barcos vinculados con petróleo venezolano

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres sobrinos del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro y a seis empresas petroleras que transportan petróleo del país caribeño, en una acción que amplía las restricciones previas sobre figuras acusadas de sostener el aparato político y financiero del régimen venezolano.
En medio de las tensiones entre Washington y Caracas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a tres sobrinos de Cilia Flores, esposa de Maduro: Efrain Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron conocidos como los "sobrinos narco" de Flores después de que fueran arrestados en Haití y condenados en Estados Unidos en 2016 por cargos de tráfico de cocaína.
Carlos Erik Malpica Flores, el tercer sobrino, está vinculado a la petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), y fue sancionado por el Tesoro en 2017. Mientras que Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño involucrado en la industria petrolera, también fue sancionado.
"Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense. Estas sanciones desbaratan el intento fallido de la administración Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense", expresó en su cuenta de X, el titular del Tesoro de EEUU, Scott Bessentt.
Además, añadió: "Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el Tesoro está responsabilizando al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes".
Según funcionarios estadounidenses, los tres familiares de Maduro retomaron sus actividades ilícitas tras su regreso a Venezuela. La OFAC, además, los incorporó nuevamente a la lista de personas designadas bajo una orden ejecutiva que permite sancionar a individuos implicados en la producción o tráfico de drogas a escala internacional.